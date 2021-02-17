https://ria.ru/20210217/gruziya-1597932161.html

Грузинские власти назвали действия оппозиции революционным сценарием

Грузинские власти назвали действия оппозиции революционным сценарием

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал попыткой развития "революционного сценария" действия председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T23:34

2021-02-17T23:34

2021-02-17T23:37

ника мелия

гия вольский

единое национальное движение

михаил саакашвили

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 17 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал попыткой развития "революционного сценария" действия председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, который не заплатил залог, а после постановления суда об аресте отказывается сдаваться полиции, закрывшись в здании офиса политсилы под охраной своих сторонников.Тбилисский городской суд в среду вечером удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелии.Гия Вольский стал первым представителем правящей команды, который прокомментировал решение суда об аресте оппозиционера. Вольский пояснил, что Мелия, который обвиняется в организации и руководстве групповым насилием во время беспорядков летом 2019 года, демонстративно снял надетый на него по решению суда электронный браслет, после чего органы решили дать ему "еще один шанс", избрав новую меру пресечения в виде залога. Его Мелия не заплатил.Ника Мелия во вторник был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари. Судебное заседание проходило более шести часов.Мелия находится в здании офиса своей партии, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут Мелию полиции.Мелия обвинялся в организации и руководстве групповым насилием во время беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года. Следственный орган однажды уже обратился в парламент с требованием лишить депутата неприкосновенности. Парламент удовлетворил ходатайство прокуратуры, после чего Мелия был арестован, но по решению Тбилисского городского суда он был выпущен под залог в размере 30 тысяч лари (более 9 тысяч долларов) с условием ношения электронного браслета.После парламентских выборов в 2020 году Мелия вновь стал депутатом по партийному списку от "Единого нацдвижения", хоть и отказался входить в парламент. На одном из митингов, где оппозиционеры требовали назначения повторных парламентских выборов, назвав прошедшие сфальсифицированными, Мелия в знак протеста публично снял браслет и бросил в толпу митингующих. После этого суд пересмотрел условия освобождения и наложил новый залог, увеличив сумму до 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Мелия отказался выплачивать сумму. Генеральная прокуратура предупредила председателя партии, что в случае невыплаты она выступит с ходатайством о заключении Мелии под стражу, ему было дано время до 12 февраля, чтобы пересмотреть решение.

https://ria.ru/20201121/gruziya-1585636019.html

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Сторонники Мелия жгут костры в центре Тбилиси Грузия. Суд постановил арестовать депутата Мелия - лидера партии Саакашвили. Его сторонники уже жгут костры у офиса партии и намерены помешать аресту. 2021-02-17T23:34 true PT0M32S

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ника мелия, гия вольский, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, в мире