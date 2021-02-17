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В Грузии суд арестовал оппозиционера Мелию
В Грузии суд арестовал оппозиционера Мелию
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:15
2021-02-17T23:35
ника мелия
единое национальное движение
госдума рф
сергей гаврилов
михаил саакашвили
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 17 фев - РИА Новости. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелии, заявила судья, ее речь транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.Ника Мелия во вторник был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари. Судебное заседание проходило более шести часов.Мелия находится в здании офиса своей партии, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут Мелию полиции.Мелия обвинялся в организации и руководстве групповым насилием во время беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года. Следственный орган однажды уже обратился в парламент с требованием лишить депутата неприкосновенности. Парламент удовлетворил ходатайство прокуратуры, после чего Мелия был арестован, но по решению Тбилисского городского суда он был выпущен под залог в размере 30 тысяч лари (более 9 тысяч долларов) с условием ношения электронного браслета.После парламентских выборов в 2020 году Мелия вновь стал депутатом по партийному списку от "Единого нацдвижения", хоть и отказался входить в парламент. На одном из митингов, где оппозиционеры требовали назначения повторных парламентских выборов, назвав прошедшие сфальсифицированными, Мелия в знак протеста публично снял браслет и бросил в толпу митингующих. После этого суд пересмотрел условия освобождения и наложил новый залог, увеличив сумму до 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Мелия отказался выплачивать необходимую сумму. Генеральная прокуратура предупредила председателя партии, что в случае невыплаты она выступит с ходатайством о заключении Мелии под стражу, ему было дано время до 12 февраля для того, чтобы пересмотреть свое решение.Мелия считает себя "пленником России" и утверждает, что не выплачивает залог, избранный ему из-за российского депутата. Депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, после визита которого в Тбилиси начались антироссийские акции летом 2019 года, в интервью телекомпании "ТВ Пирвели" похвалил правящую партию "Грузинская мечта", которая, по его словам, своими действиями пытается предотвратить государственный переворот, в то время как оппозиция дискредитирует репутацию Грузии в глазах соседей и пытается "максимально осложнить, разорвать отношения Грузии со своими возможными торговыми, экономическими, культурными и духовными партнерами" и "оторвать от нее друзей".
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РИА Новости
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Сторонники Мелия жгут костры в центре Тбилиси
Грузия. Суд постановил арестовать депутата Мелия - лидера партии Саакашвили. Его сторонники уже жгут костры у офиса партии и намерены помешать аресту.
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ника мелия, единое национальное движение, госдума рф, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире

В Грузии суд арестовал оппозиционера Мелию

22:15 17.02.2021 (обновлено: 23:35 17.02.2021)
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 17 фев - РИА Новости. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелии, заявила судья, ее речь транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.

"Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры", - сообщила судья.

Ника Мелия во вторник был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари. Судебное заседание проходило более шести часов.
Мелия находится в здании офиса своей партии, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут Мелию полиции.
Мелия обвинялся в организации и руководстве групповым насилием во время беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года. Следственный орган однажды уже обратился в парламент с требованием лишить депутата неприкосновенности. Парламент удовлетворил ходатайство прокуратуры, после чего Мелия был арестован, но по решению Тбилисского городского суда он был выпущен под залог в размере 30 тысяч лари (более 9 тысяч долларов) с условием ношения электронного браслета.
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После парламентских выборов в 2020 году Мелия вновь стал депутатом по партийному списку от "Единого нацдвижения", хоть и отказался входить в парламент. На одном из митингов, где оппозиционеры требовали назначения повторных парламентских выборов, назвав прошедшие сфальсифицированными, Мелия в знак протеста публично снял браслет и бросил в толпу митингующих. После этого суд пересмотрел условия освобождения и наложил новый залог, увеличив сумму до 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Мелия отказался выплачивать необходимую сумму. Генеральная прокуратура предупредила председателя партии, что в случае невыплаты она выступит с ходатайством о заключении Мелии под стражу, ему было дано время до 12 февраля для того, чтобы пересмотреть свое решение.
Мелия считает себя "пленником России" и утверждает, что не выплачивает залог, избранный ему из-за российского депутата. Депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, после визита которого в Тбилиси начались антироссийские акции летом 2019 года, в интервью телекомпании "ТВ Пирвели" похвалил правящую партию "Грузинская мечта", которая, по его словам, своими действиями пытается предотвратить государственный переворот, в то время как оппозиция дискредитирует репутацию Грузии в глазах соседей и пытается "максимально осложнить, разорвать отношения Грузии со своими возможными торговыми, экономическими, культурными и духовными партнерами" и "оторвать от нее друзей".
 
Ника МелияЕдиное национальное движениеГосдума РФСергей ГавриловМихаил СаакашвилиТбилисиГрузияВ мире
 
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