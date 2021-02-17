На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЖители села Троицкое Анивского района Сахалинской области идут по улице, очищенной от снега
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев - РИА Новости. Грейдерист, работавший на расчистке от снега технологической дороги на севере Сахалина, пропал в разгар метели во вторник, ведутся поиски, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.
"В разгар циклона 16 февраля, водитель выехал на расчистку технологического участка дороги в Смирныховском районе и не вернулся со смены. Поиски были оперативно организованы силами муниципалитета. Сегодня в 11:45 (03:45 мск) на помощь выехали спасатели из Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.
В Смирныховский район отправилась группа поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на двух КАМАЗах. В её составе - 7 спасателей, привлечено два снегохода и снегоболотоход. На месте в спасательной операции участвуют сотрудники районной администрации, полиции, неравнодушные жители. Поиски усложняют погодные условия – в районе продолжается снег и ветер, сообщили в правительстве.
По имеющейся информации, водитель расчищал перевал между селом Первомайск и нефтяным месторождением Окружное. Грейдер принадлежит компании "Петросах".
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