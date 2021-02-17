https://ria.ru/20210217/greyderist-1597775837.html

На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала

На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала

Грейдерист, работавший на расчистке от снега технологической дороги на севере Сахалина, пропал в разгар метели во вторник, ведутся поиски, сообщает в среду... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T06:02

2021-02-17T06:02

2021-02-17T06:02

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

первомайск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев - РИА Новости. Грейдерист, работавший на расчистке от снега технологической дороги на севере Сахалина, пропал в разгар метели во вторник, ведутся поиски, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.В Смирныховский район отправилась группа поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на двух КАМАЗах. В её составе - 7 спасателей, привлечено два снегохода и снегоболотоход. На месте в спасательной операции участвуют сотрудники районной администрации, полиции, неравнодушные жители. Поиски усложняют погодные условия – в районе продолжается снег и ветер, сообщили в правительстве.По имеющейся информации, водитель расчищал перевал между селом Первомайск и нефтяным месторождением Окружное. Грейдер принадлежит компании "Петросах".

https://ria.ru/20210217/tsiklon-1597775700.html

россия

сахалин

первомайск

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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), первомайск, происшествия