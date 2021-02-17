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Еще одного россиянина будут судить за госизмену
Еще одного россиянина будут судить за госизмену
Мосгорсуд 25 февраля начнет рассматривать по существу уголовное дело некоего Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:32
2021-02-17T13:32
анатолий губанов
иван сафронов
европа
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд 25 февраля начнет рассматривать по существу уголовное дело некоего Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде в среду.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только то, что Сергей Петушков – россиянин, иначе, будь он иностранцем, ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года."Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Петушкова С.В., обвиняемого по статье 275 УК РФ, 25 февраля в 16.00", - сказали в суде.Предварительное слушание прошло накануне, в ходе него Петушков "с учетом тяжести преступления" оставлен в СИЗО до 8 августа 2021 года (если раньше этого его не этапируют в колонию в случае обвинительного приговора).Заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", добавили в суде.Петушкову грозит до 20 лет лишения свободы.Уголовные дела о государственной измене возбуждаются в России регулярно, из последних наиболее резонансным стало дело бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО.Фигурант другого громкого дела – ученый из Центрального аэрогидродинамического института Анатолий Губанов, который, по данным источника РИА Новости, обвиняется в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвукового гражданского самолета.
https://ria.ru/20210205/prigovor-1596197861.html
https://ria.ru/20201224/gosizmena-1590715233.html
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анатолий губанов, иван сафронов, европа, происшествия

Еще одного россиянина будут судить за госизмену

13:32 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд 25 февраля начнет рассматривать по существу уголовное дело некоего Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде в среду.
Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только то, что Сергей Петушков – россиянин, иначе, будь он иностранцем, ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 16:10
В Нижегородской области мужчину осудили на девять лет за госизмену
"Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Петушкова С.В., обвиняемого по статье 275 УК РФ, 25 февраля в 16.00", - сказали в суде.
Предварительное слушание прошло накануне, в ходе него Петушков "с учетом тяжести преступления" оставлен в СИЗО до 8 августа 2021 года (если раньше этого его не этапируют в колонию в случае обвинительного приговора).
Заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", добавили в суде.
Петушкову грозит до 20 лет лишения свободы.
Антонина Зимина - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 12:34
В Калининграде супругов приговорили к 12,5 и 13 годам за госизмену
Уголовные дела о государственной измене возбуждаются в России регулярно, из последних наиболее резонансным стало дело бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО.
Фигурант другого громкого дела – ученый из Центрального аэрогидродинамического института Анатолий Губанов, который, по данным источника РИА Новости, обвиняется в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвукового гражданского самолета.
 
Анатолий ГубановИван СафроновЕвропаПроисшествия
 
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