https://ria.ru/20210217/gosizmena-1597833603.html

Еще одного россиянина будут судить за госизмену

Еще одного россиянина будут судить за госизмену

Мосгорсуд 25 февраля начнет рассматривать по существу уголовное дело некоего Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:32

2021-02-17T13:32

2021-02-17T13:32

анатолий губанов

иван сафронов

европа

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд 25 февраля начнет рассматривать по существу уголовное дело некоего Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде в среду.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только то, что Сергей Петушков – россиянин, иначе, будь он иностранцем, ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года."Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Петушкова С.В., обвиняемого по статье 275 УК РФ, 25 февраля в 16.00", - сказали в суде.Предварительное слушание прошло накануне, в ходе него Петушков "с учетом тяжести преступления" оставлен в СИЗО до 8 августа 2021 года (если раньше этого его не этапируют в колонию в случае обвинительного приговора).Заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", добавили в суде.Петушкову грозит до 20 лет лишения свободы.Уголовные дела о государственной измене возбуждаются в России регулярно, из последних наиболее резонансным стало дело бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО.Фигурант другого громкого дела – ученый из Центрального аэрогидродинамического института Анатолий Губанов, который, по данным источника РИА Новости, обвиняется в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвукового гражданского самолета.

https://ria.ru/20210205/prigovor-1596197861.html

https://ria.ru/20201224/gosizmena-1590715233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий губанов, иван сафронов, европа, происшествия