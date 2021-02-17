Эксперт прокомментировал встречу Путина с лидерами думских фракций
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций обозначил приоритеты кампании по выборам в Государственную Думу: суверенитет, повышение качества политического представительства, честная конкуренция, полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Он отметил, что традиционная встреча президента с руководством думских фракций "носила не только деловой характер".
"Глава государства проанализировал итоги пятилетней законотворческой деятельности парламента накануне большого электорального цикла и поставил задачи на весеннюю сессию, но еще, что особенно важно, обозначил содержательные системные рамки предстоящих выборов: диалог со всеми стратами общества, повышение качества народного представительства, открытая и честная конкуренция, итогом которой должно стать свободное волеизъявление граждан", - сказал Костин.
Особая задача - защитить процедуру от внешнего давления, провокаций и иных попыток исказить реальную картину политических предпочтений россиян, добавил эксперт. "Президент подчеркнул, что это важный элемент обеспечения суверенитета страны, и констатировал, что такой подход является консенсусом всех ведущих политических партий, несмотря на разные идеологические и программные приоритеты", - пояснил Костин.
Он обратил внимание на конструктивную и содержательную повестку, которую на встрече с президентом предложила "Единая Россия". "Сделан акцент на трех важных инициативах, направленных на модернизацию системы занятости в стране как ответ на постковидные опасения граждан, индексацию пенсий работающим пенсионерам и защите от списаний минимального дохода граждан, имеющих просроченные кредиты", - резюмировал Костин.
Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.