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Эксперт прокомментировал встречу Путина с лидерами думских фракций
Эксперт прокомментировал встречу Путина с лидерами думских фракций
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций обозначил приоритеты кампании по выборам в Государственную Думу: суверенитет,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T20:41
2021-02-17T20:41
фонд развития гражданского общества
госдума рф
единая россия
константин костин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций обозначил приоритеты кампании по выборам в Государственную Думу: суверенитет, повышение качества политического представительства, честная конкуренция, полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.Он отметил, что традиционная встреча президента с руководством думских фракций "носила не только деловой характер".Особая задача - защитить процедуру от внешнего давления, провокаций и иных попыток исказить реальную картину политических предпочтений россиян, добавил эксперт. "Президент подчеркнул, что это важный элемент обеспечения суверенитета страны, и констатировал, что такой подход является консенсусом всех ведущих политических партий, несмотря на разные идеологические и программные приоритеты", - пояснил Костин.Он обратил внимание на конструктивную и содержательную повестку, которую на встрече с президентом предложила "Единая Россия". "Сделан акцент на трех важных инициативах, направленных на модернизацию системы занятости в стране как ответ на постковидные опасения граждан, индексацию пенсий работающим пенсионерам и защите от списаний минимального дохода граждан, имеющих просроченные кредиты", - резюмировал Костин.Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.
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фонд развития гражданского общества, госдума рф, единая россия, константин костин, владимир путин, политика

Эксперт прокомментировал встречу Путина с лидерами думских фракций

20:41 17.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций обозначил приоритеты кампании по выборам в Государственную Думу: суверенитет, повышение качества политического представительства, честная конкуренция, полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Он отметил, что традиционная встреча президента с руководством думских фракций "носила не только деловой характер".

"Глава государства проанализировал итоги пятилетней законотворческой деятельности парламента накануне большого электорального цикла и поставил задачи на весеннюю сессию, но еще, что особенно важно, обозначил содержательные системные рамки предстоящих выборов: диалог со всеми стратами общества, повышение качества народного представительства, открытая и честная конкуренция, итогом которой должно стать свободное волеизъявление граждан", - сказал Костин.

Особая задача - защитить процедуру от внешнего давления, провокаций и иных попыток исказить реальную картину политических предпочтений россиян, добавил эксперт. "Президент подчеркнул, что это важный элемент обеспечения суверенитета страны, и констатировал, что такой подход является консенсусом всех ведущих политических партий, несмотря на разные идеологические и программные приоритеты", - пояснил Костин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Он обратил внимание на конструктивную и содержательную повестку, которую на встрече с президентом предложила "Единая Россия". "Сделан акцент на трех важных инициативах, направленных на модернизацию системы занятости в стране как ответ на постковидные опасения граждан, индексацию пенсий работающим пенсионерам и защите от списаний минимального дохода граждан, имеющих просроченные кредиты", - резюмировал Костин.
Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Эксперты оценили встречу Путина с лидерами думских фракций
 
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