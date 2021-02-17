https://ria.ru/20210217/gosduma-1597918182.html

Эксперт прокомментировал встречу Путина с лидерами думских фракций

Эксперт прокомментировал встречу Путина с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций обозначил приоритеты кампании по выборам в Государственную Думу: суверенитет,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:41

2021-02-17T20:41

2021-02-17T20:41

фонд развития гражданского общества

госдума рф

единая россия

константин костин

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597822045_82:553:2737:2047_1920x0_80_0_0_c6b5fc321c76b8ea39d202ea09fb1c94.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций обозначил приоритеты кампании по выборам в Государственную Думу: суверенитет, повышение качества политического представительства, честная конкуренция, полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.Он отметил, что традиционная встреча президента с руководством думских фракций "носила не только деловой характер".Особая задача - защитить процедуру от внешнего давления, провокаций и иных попыток исказить реальную картину политических предпочтений россиян, добавил эксперт. "Президент подчеркнул, что это важный элемент обеспечения суверенитета страны, и констатировал, что такой подход является консенсусом всех ведущих политических партий, несмотря на разные идеологические и программные приоритеты", - пояснил Костин.Он обратил внимание на конструктивную и содержательную повестку, которую на встрече с президентом предложила "Единая Россия". "Сделан акцент на трех важных инициативах, направленных на модернизацию системы занятости в стране как ответ на постковидные опасения граждан, индексацию пенсий работающим пенсионерам и защите от списаний минимального дохода граждан, имеющих просроченные кредиты", - резюмировал Костин.Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20210217/putin-1597848758.html

https://ria.ru/20210217/vstrecha-1597888535.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд развития гражданского общества, госдума рф, единая россия, константин костин, владимир путин, политика