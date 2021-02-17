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Гейтс назвал один из главных способов спасти мир
Гейтс назвал один из главных способов спасти мир
Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы. РИА Новости, 17.02.2021
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microsoft corporation
билл гейтс
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы.Гейтс надеется, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.Ранее бизнесмен назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его мнению, необходимо сосредоточиться на снижении выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа.
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microsoft corporation, билл гейтс, в мире

Гейтс назвал один из главных способов спасти мир

09:20 17.02.2021 (обновлено: 14:41 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы.

"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем", — сказал он в интервью Technology Review.

Гейтс надеется, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.
Ранее бизнесмен назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его мнению, необходимо сосредоточиться на снижении выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа.
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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