https://ria.ru/20210217/geyts-1597785015.html
Гейтс назвал один из главных способов спасти мир
Гейтс назвал один из главных способов спасти мир
Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:20
2021-02-17T09:20
2021-02-17T14:41
microsoft corporation
билл гейтс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148825/86/1488258669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38bc12dd8548a14365735c1dfee234b.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы.Гейтс надеется, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.Ранее бизнесмен назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его мнению, необходимо сосредоточиться на снижении выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/buduschee-1597758162.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148825/86/1488258669_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_d2f947b7ec7b2e8d0662a0aed2d5e289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
microsoft corporation, билл гейтс, в мире