https://ria.ru/20210217/geyts-1597785015.html

Гейтс назвал один из главных способов спасти мир

Гейтс назвал один из главных способов спасти мир

Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:20

2021-02-17T09:20

2021-02-17T14:41

microsoft corporation

билл гейтс

в мире

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы.Гейтс надеется, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.Ранее бизнесмен назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его мнению, необходимо сосредоточиться на снижении выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/buduschee-1597758162.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, билл гейтс, в мире