Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/gaz-1597933324.html
Посол США призвал снизить зависимость Европы от российского газа
Посол США призвал снизить зависимость Европы от российского газа
Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа, заявил посол США в Греции Джеффри... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T23:58
2021-02-17T23:58
россия
allseas
кириакос мицотакис
северный поток — 2
джеффри пайетт
греция
европа
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102423/52/1024235217_0:182:2914:1821_1920x0_80_0_0_2719a28bf2fe11309497f81ed22deb68.jpg
АФИНЫ, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт."Я знаю, что президент (Джо) Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения между США и Грецией. У нас есть несколько основ нашего сотрудничества в области энергетики", - сказал он в ходе форума "Афинские энергетические диалоги". Его высказывания опубликовала пресс-служба посольства.По его словам, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и видит "фантастические перспективы" для более глубокого сотрудничества между Грецией и США в области возобновляемых источников энергии.Посол заявил также, что новый министр энергетики США ясно дала понять, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку экспорту СПГ."Я очень горжусь тем фактом, что Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию. Новые инфраструктуры, о которых я говорил, такие как трубопровод TAP, такие как FSRU (плавучая установка регазификации в Александруполисе), важны, потому что они повышают энергетическую устойчивость и диверсификацию энергии", - сказал он.Пайетт заявил, что США поддерживают амбициозную цель премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по отказу от производства бурого угля к 2028 году.По его мнению, СПГ будет иметь большое значение в ближайшие несколько десятилетий, и в то же время будет наращиваться сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу "Северный поток 2" не изменилась."Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток 2" - плохая сделка. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций и потому что это идет вразрез с заявленными самим Европейским Союзом целями в области энергетики и безопасности", - сказал Пайетт.Пайетт заявил, что он "лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
https://ria.ru/20210217/potok-1597834913.html
https://ria.ru/20210126/slanets-1594526161.html
https://ria.ru/20210212/potok-1597287798.html
россия
греция
европа
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/102423/52/1024235217_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b5ce4859a7ccc404111faac4e61c4ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, кириакос мицотакис, северный поток — 2, джеффри пайетт, греция, европа, сша, украина, в мире

Посол США призвал снизить зависимость Европы от российского газа

23:58 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПосол США на Украине Джеффри Пайетт
Посол США на Украине Джеффри Пайетт - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт.
"Я знаю, что президент (Джо) Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения между США и Грецией. У нас есть несколько основ нашего сотрудничества в области энергетики", - сказал он в ходе форума "Афинские энергетические диалоги". Его высказывания опубликовала пресс-служба посольства.

"Мы много раз говорили о том, насколько важной стала роль Греции как движущей силы энергетической безопасности и энергетической диверсификации в Юго-Восточной Европе. Я думаю, очень важно, что даже в этот год пандемии крупные инфраструктурные проекты, такие как трубопровод TAP (Трансадриатический газопровод), трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией, продвигаются вперед. И они меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа, так что это все меры, которые мы будем продолжать поддерживать", - отметил Пайетт.

По его словам, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и видит "фантастические перспективы" для более глубокого сотрудничества между Грецией и США в области возобновляемых источников энергии.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 13:37
В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"
Посол заявил также, что новый министр энергетики США ясно дала понять, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку экспорту СПГ.
"Я очень горжусь тем фактом, что Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию. Новые инфраструктуры, о которых я говорил, такие как трубопровод TAP, такие как FSRU (плавучая установка регазификации в Александруполисе), важны, потому что они повышают энергетическую устойчивость и диверсификацию энергии", - сказал он.
Пайетт заявил, что США поддерживают амбициозную цель премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по отказу от производства бурого угля к 2028 году.

"Единственный способ добиться этого - использовать газ в качестве промежуточного топлива, и мы приветствуем тот факт, что большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру. Таким образом, мы рассматриваем СПГ как важнейшее промежуточное топливо", - сказал Пайетт.

По его мнению, СПГ будет иметь большое значение в ближайшие несколько десятилетий, и в то же время будет наращиваться сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:00
Оставит без копейки: Байден подписал сланцевикам приговор
Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу "Северный поток 2" не изменилась.
"Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток 2" - плохая сделка. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций и потому что это идет вразрез с заявленными самим Европейским Союзом целями в области энергетики и безопасности", - сказал Пайетт.
Пайетт заявил, что он "лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 21:42
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasКириакос МицотакисСеверный поток — 2Джеффри ПайеттГрецияЕвропаСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния