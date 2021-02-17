https://ria.ru/20210217/gaz-1597933324.html

Посол США призвал снизить зависимость Европы от российского газа

Посол США призвал снизить зависимость Европы от российского газа

Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа, заявил посол США в Греции Джеффри... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T23:58

2021-02-17T23:58

2021-02-17T23:58

россия

allseas

кириакос мицотакис

северный поток — 2

джеффри пайетт

греция

европа

сша

украина

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АФИНЫ, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт."Я знаю, что президент (Джо) Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения между США и Грецией. У нас есть несколько основ нашего сотрудничества в области энергетики", - сказал он в ходе форума "Афинские энергетические диалоги". Его высказывания опубликовала пресс-служба посольства.По его словам, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и видит "фантастические перспективы" для более глубокого сотрудничества между Грецией и США в области возобновляемых источников энергии.Посол заявил также, что новый министр энергетики США ясно дала понять, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку экспорту СПГ."Я очень горжусь тем фактом, что Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию. Новые инфраструктуры, о которых я говорил, такие как трубопровод TAP, такие как FSRU (плавучая установка регазификации в Александруполисе), важны, потому что они повышают энергетическую устойчивость и диверсификацию энергии", - сказал он.Пайетт заявил, что США поддерживают амбициозную цель премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по отказу от производства бурого угля к 2028 году.По его мнению, СПГ будет иметь большое значение в ближайшие несколько десятилетий, и в то же время будет наращиваться сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу "Северный поток 2" не изменилась."Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток 2" - плохая сделка. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций и потому что это идет вразрез с заявленными самим Европейским Союзом целями в области энергетики и безопасности", - сказал Пайетт.Пайетт заявил, что он "лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20210217/potok-1597834913.html

https://ria.ru/20210126/slanets-1594526161.html

https://ria.ru/20210212/potok-1597287798.html

россия

греция

европа

сша

украина

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россия, allseas, кириакос мицотакис, северный поток — 2, джеффри пайетт, греция, европа, сша, украина, в мире