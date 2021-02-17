https://ria.ru/20210217/gaz-1597877033.html

Поляки указали на незаменимость "Северного потока — 2"

Поляки указали на незаменимость "Северного потока — 2"

Читатели польской газеты Interia высмеяли правительство страны из-за новости о рекордном росте экспорта "Газпрома" в европейские страны. По мнению... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:44

2021-02-17T16:44

2021-02-17T16:59

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

евросоюз

польша

экономика

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia высмеяли правительство страны из-за новости о рекордном росте экспорта "Газпрома" в европейские страны. По мнению комментаторов, это лишь доказывает нужду в "Северном потоке — 2".Согласно заявлению компании, в январе поставки российского газа в Польшу увеличились на 89,9 процента.Читателей удивило решение Варшавы о закупке газа после неоднократно озвученной критики в адрес Москвы."И где все те люди, которые пророчили "Газпрому" банкротство?" — поинтересовался один из них."Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше", — съязвил другой."Это только доказывает, что Европе необходим "Северный поток — 2", — отметил читатель."Как так можно? Ведь "настоящий поляк" должен не покупать "этот русский газ", а героически мерзнуть со всей своей семьей", — поиронизировали в комментариях.Накануне "Газпром" сообщил о росте экспорта в дальнее зарубежье на 36,5 процента за полтора месяца. Так, например, поставки газа в Германию увеличились на 35,5 процента, в Турцию — на 30,5 процента, Италию — на 112,7 процента, во Францию — на 43,7 процента, в Польшу — на 63,7 процента, в Нидерланды — на 8,4 процента. Также в компании указали на увеличение поставок на внутренний рынок на 16 процентов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, евросоюз, польша, экономика