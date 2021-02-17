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Поляки указали на незаменимость "Северного потока — 2"
Поляки указали на незаменимость "Северного потока — 2"
Читатели польской газеты Interia высмеяли правительство страны из-за новости о рекордном росте экспорта "Газпрома" в европейские страны. По мнению... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:44
2021-02-17T16:59
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
евросоюз
польша
экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia высмеяли правительство страны из-за новости о рекордном росте экспорта "Газпрома" в европейские страны. По мнению комментаторов, это лишь доказывает нужду в "Северном потоке — 2".Согласно заявлению компании, в январе поставки российского газа в Польшу увеличились на 89,9 процента.Читателей удивило решение Варшавы о закупке газа после неоднократно озвученной критики в адрес Москвы."И где все те люди, которые пророчили "Газпрому" банкротство?" — поинтересовался один из них."Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше", — съязвил другой."Это только доказывает, что Европе необходим "Северный поток — 2", — отметил читатель."Как так можно? Ведь "настоящий поляк" должен не покупать "этот русский газ", а героически мерзнуть со всей своей семьей", — поиронизировали в комментариях.Накануне "Газпром" сообщил о росте экспорта в дальнее зарубежье на 36,5 процента за полтора месяца. Так, например, поставки газа в Германию увеличились на 35,5 процента, в Турцию — на 30,5 процента, Италию — на 112,7 процента, во Францию — на 43,7 процента, в Польшу — на 63,7 процента, в Нидерланды — на 8,4 процента. Также в компании указали на увеличение поставок на внутренний рынок на 16 процентов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, евросоюз, польша, экономика

Поляки указали на незаменимость "Северного потока — 2"

16:44 17.02.2021 (обновлено: 16:59 17.02.2021)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в немецком Заснице
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в немецком Заснице - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia высмеяли правительство страны из-за новости о рекордном росте экспорта "Газпрома" в европейские страны. По мнению комментаторов, это лишь доказывает нужду в "Северном потоке — 2".
Согласно заявлению компании, в январе поставки российского газа в Польшу увеличились на 89,9 процента.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Читателей удивило решение Варшавы о закупке газа после неоднократно озвученной критики в адрес Москвы.
"И где все те люди, которые пророчили "Газпрому" банкротство?" — поинтересовался один из них.
"Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше", — съязвил другой.
"Это только доказывает, что Европе необходим "Северный поток — 2", — отметил читатель.
"Как так можно? Ведь "настоящий поляк" должен не покупать "этот русский газ", а героически мерзнуть со всей своей семьей", — поиронизировали в комментариях.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"
Накануне "Газпром" сообщил о росте экспорта в дальнее зарубежье на 36,5 процента за полтора месяца. Так, например, поставки газа в Германию увеличились на 35,5 процента, в Турцию — на 30,5 процента, Италию — на 112,7 процента, во Францию — на 43,7 процента, в Польшу — на 63,7 процента, в Нидерланды — на 8,4 процента. Также в компании указали на увеличение поставок на внутренний рынок на 16 процентов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзПольшаЭкономика
 
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