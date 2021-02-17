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В Перми нашли железного "жениха" для нововоронежской Аленки
В Перми нашли железного "жениха" для нововоронежской Аленки
В Перми нашли "жениха" для нововоронежской Аленки — металлического Федю, которого пять лет назад смастерил местный умелец. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:17
2021-02-17T13:17
2021-02-17T15:05
пермь
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общество
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ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. В Перми нашли "жениха" для нововоронежской Аленки — металлического Федю, которого пять лет назад смастерил местный умелец.Сварщик по металлу из Закамска Сергей Кирюхин рассказал РИА Новости, что собрал железного "человека" из металлолома: голову сделал из старого чайника, туловище — из нержавеющего бака, другие части тела — из обрезков труб и столовых приборов. У скульптуры есть лицо, сгибаются руки и ноги, она человеческого роста."Мы зовем его Федей. Сделал его ради шутки, чтобы веселить друзей. Это произошло еще в 2016 году, я, профессиональный сварщик, тогда увлекся работой по металлу. Мы частенько усаживали его за стол, давали в руку кружку, наливали в нее чай. Летом он стоит или сидит в разных частях нашего огорода", — рассказал мастер, добавив, что планировал сделать Феде подругу, но после появления Аленки из Нововоронежа эта необходимость отпала. По словам Кирюхина, возможно, в будущем он сделает Федору собаку.Сергей пояснил, что фотографию железного Федора, который держит в руке металлическую розу и мечтает о "жене" — Аленке, выложили в Instagram его дети. Персонаж понравился подписчикам, снимок быстро разлетелся по пермским пабликам, жители называют Федю "принцем для Аленки".Арт-объект "Аленушка" открыли в селе Новая Аленовка 18 декабря, но три дня спустя демонтировали, так как скульптура вызвала возмущение местных жителей. Однако после демонтажа появилось множество призывов не трогать Аленку, а также предложения выкупить ее. В итоге арт-объект продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.
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пермь, нововоронеж, общество
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. В Перми нашли "жениха" для нововоронежской Аленки — металлического Федю, которого пять лет назад смастерил местный умелец.
Сварщик по металлу из Закамска Сергей Кирюхин рассказал РИА Новости, что собрал железного "человека" из металлолома: голову сделал из старого чайника, туловище — из нержавеющего бака, другие части тела — из обрезков труб и столовых приборов. У скульптуры есть лицо, сгибаются руки и ноги, она человеческого роста.
"Мы зовем его Федей. Сделал его ради шутки, чтобы веселить друзей. Это произошло еще в 2016 году, я, профессиональный сварщик, тогда увлекся работой по металлу. Мы частенько усаживали его за стол, давали в руку кружку, наливали в нее чай. Летом он стоит или сидит в разных частях нашего огорода", — рассказал мастер, добавив, что планировал сделать Феде подругу, но после появления Аленки из Нововоронежа эта необходимость отпала. По словам Кирюхина, возможно, в будущем он сделает Федору собаку.
Сергей пояснил, что фотографию железного Федора, который держит в руке металлическую розу и мечтает о "жене" — Аленке, выложили в Instagram его дети. Персонаж понравился подписчикам, снимок быстро разлетелся по пермским пабликам, жители называют Федю "принцем для Аленки".
Арт-объект "Аленушка" открыли в селе Новая Аленовка 18 декабря, но три дня спустя демонтировали, так как скульптура вызвала возмущение местных жителей. Однако после демонтажа появилось множество призывов не трогать Аленку, а также предложения выкупить ее. В итоге арт-объект продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.