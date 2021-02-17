Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/fedor-1597830223.html
В Перми нашли железного "жениха" для нововоронежской Аленки
В Перми нашли железного "жениха" для нововоронежской Аленки
В Перми нашли "жениха" для нововоронежской Аленки — металлического Федю, которого пять лет назад смастерил местный умелец. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:17
2021-02-17T15:05
пермь
нововоронеж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597829431_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_cba538afd896aa84dab8828559f430ff.jpg
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. В Перми нашли "жениха" для нововоронежской Аленки — металлического Федю, которого пять лет назад смастерил местный умелец.Сварщик по металлу из Закамска Сергей Кирюхин рассказал РИА Новости, что собрал железного "человека" из металлолома: голову сделал из старого чайника, туловище — из нержавеющего бака, другие части тела — из обрезков труб и столовых приборов. У скульптуры есть лицо, сгибаются руки и ноги, она человеческого роста."Мы зовем его Федей. Сделал его ради шутки, чтобы веселить друзей. Это произошло еще в 2016 году, я, профессиональный сварщик, тогда увлекся работой по металлу. Мы частенько усаживали его за стол, давали в руку кружку, наливали в нее чай. Летом он стоит или сидит в разных частях нашего огорода", — рассказал мастер, добавив, что планировал сделать Феде подругу, но после появления Аленки из Нововоронежа эта необходимость отпала. По словам Кирюхина, возможно, в будущем он сделает Федору собаку.Сергей пояснил, что фотографию железного Федора, который держит в руке металлическую розу и мечтает о "жене" — Аленке, выложили в Instagram его дети. Персонаж понравился подписчикам, снимок быстро разлетелся по пермским пабликам, жители называют Федю "принцем для Аленки".Арт-объект "Аленушка" открыли в селе Новая Аленовка 18 декабря, но три дня спустя демонтировали, так как скульптура вызвала возмущение местных жителей. Однако после демонтажа появилось множество призывов не трогать Аленку, а также предложения выкупить ее. В итоге арт-объект продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210215/pamyatnik-1597597541.html
пермь
нововоронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597829431_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_c566c2dcde1bf54cfd60f3df6a2132b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермь, нововоронеж, общество

В Перми нашли железного "жениха" для нововоронежской Аленки

13:17 17.02.2021 (обновлено: 15:05 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей КирюхинМеталлический Федор, сделанный Сергеем Кирюхиным из Перми
Металлический Федор, сделанный Сергеем Кирюхиным из Перми - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Сергей Кирюхин
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. В Перми нашли "жениха" для нововоронежской Аленки — металлического Федю, которого пять лет назад смастерил местный умелец.
Сварщик по металлу из Закамска Сергей Кирюхин рассказал РИА Новости, что собрал железного "человека" из металлолома: голову сделал из старого чайника, туловище — из нержавеющего бака, другие части тела — из обрезков труб и столовых приборов. У скульптуры есть лицо, сгибаются руки и ноги, она человеческого роста.
"Мы зовем его Федей. Сделал его ради шутки, чтобы веселить друзей. Это произошло еще в 2016 году, я, профессиональный сварщик, тогда увлекся работой по металлу. Мы частенько усаживали его за стол, давали в руку кружку, наливали в нее чай. Летом он стоит или сидит в разных частях нашего огорода", — рассказал мастер, добавив, что планировал сделать Феде подругу, но после появления Аленки из Нововоронежа эта необходимость отпала. По словам Кирюхина, возможно, в будущем он сделает Федору собаку.
Сергей пояснил, что фотографию железного Федора, который держит в руке металлическую розу и мечтает о "жене" — Аленке, выложили в Instagram его дети. Персонаж понравился подписчикам, снимок быстро разлетелся по пермским пабликам, жители называют Федю "принцем для Аленки".
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 19:51
Для памятника Аленке нашли место под Воронежем
Арт-объект "Аленушка" открыли в селе Новая Аленовка 18 декабря, но три дня спустя демонтировали, так как скульптура вызвала возмущение местных жителей. Однако после демонтажа появилось множество призывов не трогать Аленку, а также предложения выкупить ее. В итоге арт-объект продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.
 
ПермьНововоронежОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния