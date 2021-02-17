Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/estoniya-1597896142.html
Эстония заявила об угрозе со стороны российских спецслужб
Эстония заявила об угрозе со стороны российских спецслужб
Департамент внешней разведки Минобороны Эстонии опубликовал в среду ежегодный доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы используют для разведки... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:27
2021-02-17T18:40
россия
леонид слуцкий
госдума рф
нато
константин косачев
эстония
оон
таллин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/15/1512271506_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_17a4985473989afe4a26da9c9b895af0.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Департамент внешней разведки Минобороны Эстонии опубликовал в среду ежегодный доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы используют для разведки различные приемы кибератак, угрожая Эстонии и ее союзникам.Разведка считает, что в будущем российские спецслужбы, скорее всего, будут эксплуатировать технологию фейковой информации. "Особенно серьезная опасность возникнет тогда, когда развитие технологии достигнет того уровня, где можно будет создавать убедительные и неотличимые для человеческого глаза дипфейки. Общественности в таком случае будет сложнее отличать фейковую информацию от подлинной", - говорится в ежегодном отчете.Также департамент внешней разведки Эстонии заявляет, что Россия якобы формирует новые дивизии, модернизирует и развертывает ракетные вооружения на западном направлении. В частности, по данным эстонской разведки, в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счету дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 километров, сообщается в рапорте.Глава департамента Микк Маран отметил, что несмотря на распространение коронавируса российские Вооруженные силы продолжают учения в обычном темпе. По его мнению, эти учения могут представлять военную угрозу для республики и НАТО. Он утверждает, что на учениях "Запад" Россия якобы будет "отрабатывать военные действия против НАТО". Он подчеркнул, что учения будут проходить в непосредственной близости от республики, добавив, что их кульминация наступит в конце лета, когда Россия, по его словам, сосредоточит десятки тысяч военнослужащих у границ Эстонии и участятся полеты военной авиации.Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламент Эстонии, требуя разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Российское посольство в Таллине отметило, что заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами.В прошлом году департамент внешней разведки Эстонии утверждал, что основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, однако вероятность военного конфликта с соседним государством оценивалась как незначительная, поскольку "Россия не хочет войны с НАТО". Помимо России, департамент внешней разведки включил в список источников возможных угроз безопасности Китай, на действия которого необходимо обращать все больше внимания.
https://ria.ru/20210216/estoniya-1597761697.html
https://ria.ru/20210204/estoniya-1596033449.html
россия
эстония
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/15/1512271506_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_fc5269964cbd651aa110adf3f13a0ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид слуцкий, госдума рф, нато, константин косачев, эстония, оон, таллин, в мире

Эстония заявила об угрозе со стороны российских спецслужб

18:27 17.02.2021 (обновлено: 18:40 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Таллина
Вид на исторический центр Таллина - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Департамент внешней разведки Минобороны Эстонии опубликовал в среду ежегодный доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы используют для разведки различные приемы кибератак, угрожая Эстонии и ее союзникам.

"Наряду с разведкой, российские спецслужбы активно используют киберпространство для воздействия, чтобы расколоть западные общества, отношения между государствами и НАТО. Но все сильнее растет злоупотребление киберпространством для расширения влияния", - говорится в ежегоднике.

Разведка считает, что в будущем российские спецслужбы, скорее всего, будут эксплуатировать технологию фейковой информации. "Особенно серьезная опасность возникнет тогда, когда развитие технологии достигнет того уровня, где можно будет создавать убедительные и неотличимые для человеческого глаза дипфейки. Общественности в таком случае будет сложнее отличать фейковую информацию от подлинной", - говорится в ежегодном отчете.
Также департамент внешней разведки Эстонии заявляет, что Россия якобы формирует новые дивизии, модернизирует и развертывает ракетные вооружения на западном направлении. В частности, по данным эстонской разведки, в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счету дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 километров, сообщается в рапорте.
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 21:38
Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции

"Россия пытается не допустить размещения американского ракетного вооружения в Европе и связанного с этим паритета сил. Российское руководство по-прежнему обеспокоено инфраструктурой американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе, поскольку, по мнению России, противоракетная оборона мешает ей угрожать НАТО ядерным нападением", - говорится в отчете.

Глава департамента Микк Маран отметил, что несмотря на распространение коронавируса российские Вооруженные силы продолжают учения в обычном темпе. По его мнению, эти учения могут представлять военную угрозу для республики и НАТО. Он утверждает, что на учениях "Запад" Россия якобы будет "отрабатывать военные действия против НАТО". Он подчеркнул, что учения будут проходить в непосредственной близости от республики, добавив, что их кульминация наступит в конце лета, когда Россия, по его словам, сосредоточит десятки тысяч военнослужащих у границ Эстонии и участятся полеты военной авиации.
Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламент Эстонии, требуя разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Российское посольство в Таллине отметило, что заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами.
В прошлом году департамент внешней разведки Эстонии утверждал, что основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, однако вероятность военного конфликта с соседним государством оценивалась как незначительная, поскольку "Россия не хочет войны с НАТО". Помимо России, департамент внешней разведки включил в список источников возможных угроз безопасности Китай, на действия которого необходимо обращать все больше внимания.
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 15:47
В Эстонии заявили о нарушении границы российским военным самолетом
 
РоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФНАТОКонстантин КосачевЭстонияООНТаллинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния