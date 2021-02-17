https://ria.ru/20210217/estoniya-1597896142.html

Эстония заявила об угрозе со стороны российских спецслужб

Эстония заявила об угрозе со стороны российских спецслужб

Департамент внешней разведки Минобороны Эстонии опубликовал в среду ежегодный доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы используют для разведки... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:27

2021-02-17T18:27

2021-02-17T18:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Департамент внешней разведки Минобороны Эстонии опубликовал в среду ежегодный доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы используют для разведки различные приемы кибератак, угрожая Эстонии и ее союзникам.Разведка считает, что в будущем российские спецслужбы, скорее всего, будут эксплуатировать технологию фейковой информации. "Особенно серьезная опасность возникнет тогда, когда развитие технологии достигнет того уровня, где можно будет создавать убедительные и неотличимые для человеческого глаза дипфейки. Общественности в таком случае будет сложнее отличать фейковую информацию от подлинной", - говорится в ежегодном отчете.Также департамент внешней разведки Эстонии заявляет, что Россия якобы формирует новые дивизии, модернизирует и развертывает ракетные вооружения на западном направлении. В частности, по данным эстонской разведки, в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счету дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 километров, сообщается в рапорте.Глава департамента Микк Маран отметил, что несмотря на распространение коронавируса российские Вооруженные силы продолжают учения в обычном темпе. По его мнению, эти учения могут представлять военную угрозу для республики и НАТО. Он утверждает, что на учениях "Запад" Россия якобы будет "отрабатывать военные действия против НАТО". Он подчеркнул, что учения будут проходить в непосредственной близости от республики, добавив, что их кульминация наступит в конце лета, когда Россия, по его словам, сосредоточит десятки тысяч военнослужащих у границ Эстонии и участятся полеты военной авиации.Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламент Эстонии, требуя разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Российское посольство в Таллине отметило, что заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами.В прошлом году департамент внешней разведки Эстонии утверждал, что основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, однако вероятность военного конфликта с соседним государством оценивалась как незначительная, поскольку "Россия не хочет войны с НАТО". Помимо России, департамент внешней разведки включил в список источников возможных угроз безопасности Китай, на действия которого необходимо обращать все больше внимания.

https://ria.ru/20210216/estoniya-1597761697.html

https://ria.ru/20210204/estoniya-1596033449.html

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россия, леонид слуцкий, госдума рф, нато, константин косачев, эстония, оон, таллин, в мире