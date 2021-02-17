https://ria.ru/20210217/eksport-1597793225.html

РБК: секретный экспорт из России снизился в 2020 году почти на 16%

РБК: секретный экспорт из России снизился в 2020 году почти на 16%

В 2020 году российский экспорт, который в статистике обозначается под кодом SSSS (вооружения, военная техника, летательные аппараты и ряд других позиций),... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:26

2021-02-17T10:26

2021-02-17T10:26

индия

рособоронэкспорт

москва

вьетнам

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

рбк (медиагруппа)

алжир (республика)

технологии

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 2020 году российский экспорт, который в статистике обозначается под кодом SSSS (вооружения, военная техника, летательные аппараты и ряд других позиций), сократился на 15,6 процента до 11,48 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФТС.Тогда экспорт по этому коду составил 13,6 миллиарда долларов.Как поясняет РБК, речь идет о суммарных поставках вооружений, гражданских вертолетов и самолетов и некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД, в которую входят продукты неорганической химии, соединений редкоземельных металлов, а также радиоактивных элементов или изотопов. Экспорт оружия и боеприпасов, как пишет издание, за январь-сентябрь прошлого года составил 1,32 миллиарда долларов. Этот показатель ниже аналогичного периода за 2019 год в 2,4 раза: тогда он составил 3,19 миллиарда долларов. Экспорт летательных аппаратов, наоборот, вырос на 35 процентов до 3,83 миллиарда долларов.В четвертом квартале прошлого года Россия поставила авиационную технику и оружие на 4,21 миллиарда долларов. "То есть поставки значительно ускорились по сравнению с первыми тремя кварталами года. Помимо этого военные поставки — кораблей и бронетехники — включены в группы 87 ТН ВЭД ("Средства наземного транспорта") и 89 ("Суда, лодки и плавучие конструкции")", — отмечается в публикации.Китай, Индия, Алжир и Египет, согласно данным издания, остаются крупнейшими направлениями экспорта российского оружия. При этом в 2020 году поставки сократились в Китай, Индию, Египет и Турцию.Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений. Среди основных покупателей числятся Индия, Китай, Египет, Алжир и Вьетнам. Последние годы Москва стабильно отчитывалась о продаже оружия за рубеж на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Из них 13 миллиардов приходится на контракты, заключенные через "Рособоронэкспорт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/oruzhie-1597066508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/armata-1595975453.html

индия

москва

вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, рособоронэкспорт, москва, вьетнам, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), рбк (медиагруппа), алжир (республика), технологии