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Грызлов обвинил Украину в стремлении к эскалации в Донбассе
Грызлов обвинил Украину в стремлении к эскалации в Донбассе
Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение, считает полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:55
2021-02-17T21:55
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
борис грызлов
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в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение, считает полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200728/1575005050.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, борис грызлов, минск, оон, в мире

Грызлов обвинил Украину в стремлении к эскалации в Донбассе

21:55 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение, считает полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Ситуация на линии соприкосновения остается крайне сложной. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение. Сегодня киевская делегация в очередной раз отказалась вернуться к выполнению своих обязательств по прекращению огня, принятых в июле 2020 года", - заявил Грызлов журналистам по итогам заседания группы в среду.

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Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловМинскООНВ мире
 
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