https://ria.ru/20210217/donbass-1597924769.html

Грызлов обвинил Украину в стремлении к эскалации в Донбассе

Грызлов обвинил Украину в стремлении к эскалации в Донбассе

Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение, считает полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:55

2021-02-17T21:55

2021-02-17T21:55

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение, считает полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

https://ria.ru/20210216/put-1597721985.html

россия

донецкая народная республика

минск

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2021

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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, борис грызлов, минск, оон, в мире