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Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
США стоит вернуться в Договор по открытому небу, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T04:13
2021-02-17T04:40
россия
вашингтон
договор по открытому небу
сергей лавров
сергей рябков
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США стоит вернуться в Договор по открытому небу, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер.Он напомнил, что согласно оборонному бюджету США на 2020 год, который принял конгресс, администрация должна за 120 дней проинформировать законодателей о намерении выйти из договора. Администрация Трампа так этого и не сделала."Так что если бы я давал рекомендации президенту (Джо – ред.) Байдену, я бы сказал: почему бы нам не рассматривать выход из Договора по открытому небу как недействительный, незаконный, неподходящий? Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор", - пояснил Стоффер.Стоффер в 1980-2005 годах работал на различных должностях в госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу. По его словам, процедура по подготовке к выходу России из договора продолжается, и западным странам не стоит терять время.
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россия, вашингтон, договор по открытому небу, сергей лавров, сергей рябков, москва, сша, в мире

Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

04:13 17.02.2021 (обновлено: 04:40 17.02.2021)
 
CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
CC0 / U.S. Air Force /
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США стоит вернуться в Договор по открытому небу, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер.
"Объявление администрации (Дональда – ред.) Трампа о том, что она выйдет из Договора по открытому небу, было нарушением американского закона", - сказал Стоффер.
Он напомнил, что согласно оборонному бюджету США на 2020 год, который принял конгресс, администрация должна за 120 дней проинформировать законодателей о намерении выйти из договора. Администрация Трампа так этого и не сделала.
"Так что если бы я давал рекомендации президенту (Джо – ред.) Байдену, я бы сказал: почему бы нам не рассматривать выход из Договора по открытому небу как недействительный, незаконный, неподходящий? Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор", - пояснил Стоффер.
Стоффер в 1980-2005 годах работал на различных должностях в госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
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11 февраля, 11:33
В МИД назвали условие возвращения России в Договор по открытому небу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу. По его словам, процедура по подготовке к выходу России из договора продолжается, и западным странам не стоит терять время.
 
РоссияВашингтонДоговор по открытому небуСергей ЛавровСергей РябковМоскваСШАВ мире
 
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