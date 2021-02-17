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Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
США стоит вернуться в Договор по открытому небу, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T04:13
2021-02-17T04:13
2021-02-17T04:40
россия
вашингтон
договор по открытому небу
сергей лавров
сергей рябков
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США стоит вернуться в Договор по открытому небу, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер.Он напомнил, что согласно оборонному бюджету США на 2020 год, который принял конгресс, администрация должна за 120 дней проинформировать законодателей о намерении выйти из договора. Администрация Трампа так этого и не сделала."Так что если бы я давал рекомендации президенту (Джо – ред.) Байдену, я бы сказал: почему бы нам не рассматривать выход из Договора по открытому небу как недействительный, незаконный, неподходящий? Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор", - пояснил Стоффер.Стоффер в 1980-2005 годах работал на различных должностях в госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу. По его словам, процедура по подготовке к выходу России из договора продолжается, и западным странам не стоит терять время.
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россия, вашингтон, договор по открытому небу, сергей лавров, сергей рябков, москва, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости.
США стоит вернуться в Договор по открытому небу
, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер.
"Объявление администрации (Дональда – ред.) Трампа о том, что она выйдет из Договора по открытому небу, было нарушением американского закона", - сказал Стоффер.
Он напомнил, что согласно оборонному бюджету США на 2020 год, который принял конгресс, администрация должна за 120 дней проинформировать законодателей о намерении выйти из договора. Администрация Трампа так этого и не сделала.
"Так что если бы я давал рекомендации президенту (Джо – ред.) Байдену, я бы сказал: почему бы нам не рассматривать выход из Договора по открытому небу как недействительный, незаконный, неподходящий? Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор", - пояснил Стоффер.
Стоффер в 1980-2005 годах работал на различных должностях в госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров
заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
заявил РИА Новости, что Москва
не будет до бесконечности ждать, когда США
определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу. По его словам, процедура по подготовке к выходу России
из договора продолжается, и западным странам не стоит терять время.