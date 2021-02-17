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В Кузбасе погасили долг по зарплате рабочим после видеообращения к Путину
В Кузбасе погасили долг по зарплате рабочим после видеообращения к Путину
Дорожникам из города Прокопьевск Кемеровской области, записавшим видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на невыплату зарплаты, после... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:14
2021-02-17T12:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
прокопьевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. Дорожникам из города Прокопьевск Кемеровской области, записавшим видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на невыплату зарплаты, после вмешательства прокуратуры выплатили весь долг, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в сети появилось видеообращение работников ООО "Дорожный комплекс", в котором они говорят о том, что не получали зарплату за сентябрь-октябрь 2020 года. По словам обратившихся, 1 ноября директор предприятия представил им нового собственника, сказав, что вся задолженность будет выплачена до 15 ноября прошлого года.Прокуратурой города и представителями госинспекции труда была проведена выездная проверка на предприятии, установившая задолженность по зарплате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года в сумме 2 229 653 рубля перед 86 работниками предприятия. Руководителю ООО "Дорожный комплекс" внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. На основании материалов прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело по ч. 1. ст. 145 УК РФ (невыплата заработной платы).
https://ria.ru/20210216/zarplata-1597647193.html
россия
прокопьевск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, прокопьевск, кемеровская область

В Кузбасе погасили долг по зарплате рабочим после видеообращения к Путину

12:14 17.02.2021 (обновлено: 12:45 17.02.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. Дорожникам из города Прокопьевск Кемеровской области, записавшим видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на невыплату зарплаты, после вмешательства прокуратуры выплатили весь долг, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"На сегодняшний день задолженность полностью погашена", – сообщает прокуратура.
Ранее в сети появилось видеообращение работников ООО "Дорожный комплекс", в котором они говорят о том, что не получали зарплату за сентябрь-октябрь 2020 года. По словам обратившихся, 1 ноября директор предприятия представил им нового собственника, сказав, что вся задолженность будет выплачена до 15 ноября прошлого года.
Прокуратурой города и представителями госинспекции труда была проведена выездная проверка на предприятии, установившая задолженность по зарплате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года в сумме 2 229 653 рубля перед 86 работниками предприятия. Руководителю ООО "Дорожный комплекс" внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. На основании материалов прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело по ч. 1. ст. 145 УК РФ (невыплата заработной платы).
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинПрокопьевскКемеровская область
 
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