Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/dokhod-1597823745.html
Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания
Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания
Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:47
2021-02-17T12:47
россия
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597822243_141:559:2788:2048_1920x0_80_0_0_b0bc38b21444a21d2e22d1a501036dbd.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания."Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", - сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций."И по поводу передачи центров занятости, определения их стандартов на федеральном уровне, тоже давайте с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую правительству", - добавил он.Президент отметил, что вопросы пенсионного обеспечения "находятся в поле зрения правительства, правительство этим занимается".Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/svet-1592780872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597822243_581:750:2312:2048_1920x0_80_0_0_b0d7edf5b0bd2e9d8019e1a3feb7b26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество

Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания

12:47 17.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания.
"Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", - сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций.
"И по поводу передачи центров занятости, определения их стандартов на федеральном уровне, тоже давайте с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую правительству", - добавил он.
Президент отметил, что вопросы пенсионного обеспечения "находятся в поле зрения правительства, правительство этим занимается".
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 20:24
Жириновский предложил запретить отключать свет и газ должникам
 
РоссияГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния