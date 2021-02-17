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Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания
Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания
Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:47
2021-02-17T12:47
2021-02-17T12:47
россия
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания."Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", - сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций."И по поводу передачи центров занятости, определения их стандартов на федеральном уровне, тоже давайте с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую правительству", - добавил он.Президент отметил, что вопросы пенсионного обеспечения "находятся в поле зрения правительства, правительство этим занимается".Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму.
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россия, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания.
"Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", - сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций.
"И по поводу передачи центров занятости, определения их стандартов на федеральном уровне, тоже давайте с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую правительству", - добавил он.
Президент отметил, что вопросы пенсионного обеспечения "находятся в поле зрения правительства, правительство этим занимается".
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия
" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму
.