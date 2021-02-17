https://ria.ru/20210217/dokhod-1597823745.html

Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания

Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания

Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:47

2021-02-17T12:47

2021-02-17T12:47

россия

госдума рф

единая россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597822243_141:559:2788:2048_1920x0_80_0_0_b0bc38b21444a21d2e22d1a501036dbd.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания."Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", - сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций."И по поводу передачи центров занятости, определения их стандартов на федеральном уровне, тоже давайте с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую правительству", - добавил он.Президент отметил, что вопросы пенсионного обеспечения "находятся в поле зрения правительства, правительство этим занимается".Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/svet-1592780872.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество