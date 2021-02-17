https://ria.ru/20210217/dobrovinskiy-1597900654.html

Суд отклонил иск Добровинского к Адвокатской палате

Суд отклонил иск Добровинского к Адвокатской палате

Хамовнический суд Москвы в среду отклонил иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после суда над актером Михаилом... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:48

2021-02-17T18:48

2021-02-17T19:48

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

россия

александр добровинский

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду отклонил иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после суда над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Добровинский намерен и дальше добиваться возвращения адвокатского статуса и обжалует решение инстанции.Адвокатский статус Добровинского был прекращен Советом адвокатской палаты столицы сроком на два года, он оспаривал это решение в суде при помощи гражданского иска.Добровинский представлял интересы родственников погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова. По мнению палаты, он подорвал доверие к институту адвокатуры, раскрыв, что артист обращался к нему за юридической помощью, но был отвергнут.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html

https://ria.ru/20201111/dobrovinskiy-1584170667.html

https://ria.ru/20201030/pashaev-1582200451.html

россия

москва

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия