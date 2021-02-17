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https://ria.ru/20210217/dobrovinskiy-1597900654.html
Суд отклонил иск Добровинского к Адвокатской палате
Суд отклонил иск Добровинского к Адвокатской палате
Хамовнический суд Москвы в среду отклонил иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после суда над актером Михаилом... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:48
2021-02-17T19:48
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду отклонил иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после суда над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Добровинский намерен и дальше добиваться возвращения адвокатского статуса и обжалует решение инстанции.Адвокатский статус Добровинского был прекращен Советом адвокатской палаты столицы сроком на два года, он оспаривал это решение в суде при помощи гражданского иска.Добровинский представлял интересы родственников погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова. По мнению палаты, он подорвал доверие к институту адвокатуры, раскрыв, что артист обращался к нему за юридической помощью, но был отвергнут.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html
https://ria.ru/20201111/dobrovinskiy-1584170667.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия

Суд отклонил иск Добровинского к Адвокатской палате

18:48 17.02.2021 (обновлено: 19:48 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Московского городского суда
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду отклонил иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после суда над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"По результатам рассмотрения искового заявления А.А. Добровинского к Адвокатской палате города Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований", - сказал собеседник агентства.

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Добровинский намерен и дальше добиваться возвращения адвокатского статуса и обжалует решение инстанции.

"Я буду продолжать бороться за статус, так как я на 100% уверен в своей правоте. Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал. В любом случае, как я уже говорил, наличие или отсутствие статуса никак не влияет на мою работоспособность, мой ум и умение выигрывать дела и защищать интересы своих клиентов… Я буду отстаивать свою позицию в апелляции", - рассказал Добровинский РИА Новости.

Адвокатский статус Добровинского был прекращен Советом адвокатской палаты столицы сроком на два года, он оспаривал это решение в суде при помощи гражданского иска.
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Добровинский представлял интересы родственников погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова. По мнению палаты, он подорвал доверие к институту адвокатуры, раскрыв, что артист обращался к нему за юридической помощью, но был отвергнут.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)РоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
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