Суд отклонил иск Добровинского к Адвокатской палате
18:48 17.02.2021 (обновлено: 19:48 17.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Московского городского суда
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду отклонил иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после суда над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По результатам рассмотрения искового заявления А.А. Добровинского к Адвокатской палате города Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований", - сказал собеседник агентства.
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Добровинский намерен и дальше добиваться возвращения адвокатского статуса и обжалует решение инстанции.
"Я буду продолжать бороться за статус, так как я на 100% уверен в своей правоте. Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал. В любом случае, как я уже говорил, наличие или отсутствие статуса никак не влияет на мою работоспособность, мой ум и умение выигрывать дела и защищать интересы своих клиентов… Я буду отстаивать свою позицию в апелляции", - рассказал Добровинский РИА Новости.
Адвокатский статус Добровинского был прекращен Советом адвокатской палаты столицы сроком на два года, он оспаривал это решение в суде при помощи гражданского иска.
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Добровинский представлял интересы родственников погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова. По мнению палаты, он подорвал доверие к институту адвокатуры, раскрыв, что артист обращался к нему за юридической помощью, но был отвергнут.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
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