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В Омской области деревня осталась без жителей после убийства отца сыном
В Омской области деревня осталась без жителей после убийства отца сыном
Деревня Озерка в Исилькульском районе Омской области осталась без жителей, после того как сына задержали по подозрению в убийстве своего отца, который был... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:01
2021-02-17T15:19
россия
омская область
исилькульский район
происшествия
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ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Деревня Озерка в Исилькульском районе Омской области осталась без жителей, после того как сына задержали по подозрению в убийстве своего отца, который был похоронен заживо, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.По данным СУСК по Омской области, житель Исилькульского района Омской области был задержан 16 февраля по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в огороде, когда тот ещё был жив.По данным следствия, в субботу, 13 февраля в деревне Озёрка пенсионер попросил у сына выпить спиртного, но в ответ услышал отказ. Отец и сын поссорились, в результате сын несколько раз ударил отца молотком по голове, затем завернул его в одеяло, вынес в огород и закопал. Родственникам он сказал, что отец скончался, и он его похоронил. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма.В среду в Исилькульском городском суде начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения 54-летнему сыну, который обвиняется по ч. 1 . ст.105 УК РФ (убийство). Ранее сын уже дал признательные показания следователям.По данным региональной прокуратуры, фигурант заслуживает длительного лишения свободы, поскольку он совершил тяжкое преступление и пытался скрыть его следы. Поэтому, по мнению межрайонного прокурора, подозреваемого в убийстве собственного отца нужно заключить под стражу.В итоге суд позицию прокуратуры поддержал, 54-летнего мужчину заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры.Это далеко не первый случай "вымирания" селений из-за алкоголя. Несколько лет назад сообщалось, что был убит единственный житель пермской деревни Кочни – предположительно, его зарезал собутыльник. Позже сообщалось о гибели единственных жителей деревни Смольница Костромской области – по версии следствия, семейную пару убил мужчина, которому отказали в выпивке. Также похожий случай произошел в Ивановской области – там пьяный пенсионер накинулся на соседа с поленом и несколькими ударами убил его, сократив население своей деревни на треть.
https://ria.ru/20201123/koloniya-1585867601.html
https://ria.ru/20201013/podrostok-1579645828.html
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россия, омская область, исилькульский район, происшествия

В Омской области деревня осталась без жителей после убийства отца сыном

15:01 17.02.2021 (обновлено: 15:19 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Деревня Озерка в Исилькульском районе Омской области осталась без жителей, после того как сына задержали по подозрению в убийстве своего отца, который был похоронен заживо, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным СУСК по Омской области, житель Исилькульского района Омской области был задержан 16 февраля по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в огороде, когда тот ещё был жив.
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По данным следствия, в субботу, 13 февраля в деревне Озёрка пенсионер попросил у сына выпить спиртного, но в ответ услышал отказ. Отец и сын поссорились, в результате сын несколько раз ударил отца молотком по голове, затем завернул его в одеяло, вынес в огород и закопал. Родственникам он сказал, что отец скончался, и он его похоронил. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма.
В среду в Исилькульском городском суде начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения 54-летнему сыну, который обвиняется по ч. 1 . ст.105 УК РФ (убийство). Ранее сын уже дал признательные показания следователям.
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"Следует отметить, что фигурант уголовного дела проживал в деревне Озерка, в которой до этого времени проживало два человека, он и его отец", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

По данным региональной прокуратуры, фигурант заслуживает длительного лишения свободы, поскольку он совершил тяжкое преступление и пытался скрыть его следы. Поэтому, по мнению межрайонного прокурора, подозреваемого в убийстве собственного отца нужно заключить под стражу.
В итоге суд позицию прокуратуры поддержал, 54-летнего мужчину заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Это далеко не первый случай "вымирания" селений из-за алкоголя. Несколько лет назад сообщалось, что был убит единственный житель пермской деревни Кочни – предположительно, его зарезал собутыльник. Позже сообщалось о гибели единственных жителей деревни Смольница Костромской области – по версии следствия, семейную пару убил мужчина, которому отказали в выпивке. Также похожий случай произошел в Ивановской области – там пьяный пенсионер накинулся на соседа с поленом и несколькими ударами убил его, сократив население своей деревни на треть.
 
РоссияОмская областьИсилькульский районПроисшествия
 
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