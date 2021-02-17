https://ria.ru/20210217/derevnya-1597851595.html

В Омской области деревня осталась без жителей после убийства отца сыном

В Омской области деревня осталась без жителей после убийства отца сыном

Деревня Озерка в Исилькульском районе Омской области осталась без жителей, после того как сына задержали по подозрению в убийстве своего отца, который был... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:01

2021-02-17T15:01

2021-02-17T15:19

россия

омская область

исилькульский район

происшествия

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ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Деревня Озерка в Исилькульском районе Омской области осталась без жителей, после того как сына задержали по подозрению в убийстве своего отца, который был похоронен заживо, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.По данным СУСК по Омской области, житель Исилькульского района Омской области был задержан 16 февраля по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в огороде, когда тот ещё был жив.По данным следствия, в субботу, 13 февраля в деревне Озёрка пенсионер попросил у сына выпить спиртного, но в ответ услышал отказ. Отец и сын поссорились, в результате сын несколько раз ударил отца молотком по голове, затем завернул его в одеяло, вынес в огород и закопал. Родственникам он сказал, что отец скончался, и он его похоронил. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма.В среду в Исилькульском городском суде начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения 54-летнему сыну, который обвиняется по ч. 1 . ст.105 УК РФ (убийство). Ранее сын уже дал признательные показания следователям.По данным региональной прокуратуры, фигурант заслуживает длительного лишения свободы, поскольку он совершил тяжкое преступление и пытался скрыть его следы. Поэтому, по мнению межрайонного прокурора, подозреваемого в убийстве собственного отца нужно заключить под стражу.В итоге суд позицию прокуратуры поддержал, 54-летнего мужчину заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры.Это далеко не первый случай "вымирания" селений из-за алкоголя. Несколько лет назад сообщалось, что был убит единственный житель пермской деревни Кочни – предположительно, его зарезал собутыльник. Позже сообщалось о гибели единственных жителей деревни Смольница Костромской области – по версии следствия, семейную пару убил мужчина, которому отказали в выпивке. Также похожий случай произошел в Ивановской области – там пьяный пенсионер накинулся на соседа с поленом и несколькими ударами убил его, сократив население своей деревни на треть.

https://ria.ru/20201123/koloniya-1585867601.html

https://ria.ru/20201013/podrostok-1579645828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200414/1570026237.html

россия

омская область

исилькульский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омская область, исилькульский район, происшествия