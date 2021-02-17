https://ria.ru/20210217/chinovnik-1597883290.html

В Нижнем Новгороде чиновник сбил школьницу

В Нижнем Новгороде чиновник сбил школьницу

Советник заместителя губернатора Нижегородской области на своем автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе, он готов помогать следствию и пострадавшей,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:16

2021-02-17T17:16

2021-02-17T17:16

россия

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Советник заместителя губернатора Нижегородской области на своем автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе, он готов помогать следствию и пострадавшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о 33-летнем Николае Петрове, советнике заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова.Согласно данным ГИБДД, 13 февраля в 13.10 на улице Бринского водитель Hyundai совершил наезд на девочку 2006 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Школьница была госпитализирована с сотрясением головного мозга и закрытым переломом левой лучевой кости.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД, установлено, что водитель в момент ДТП был трезв. Возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Нарушение влечет административный штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

https://ria.ru/20210216/taksi-1597751822.html

https://ria.ru/20210216/voditel-1597624750.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия