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В Нижнем Новгороде чиновник сбил школьницу
В Нижнем Новгороде чиновник сбил школьницу
Советник заместителя губернатора Нижегородской области на своем автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе, он готов помогать следствию и пострадавшей,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:16
2021-02-17T17:16
россия
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Советник заместителя губернатора Нижегородской области на своем автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе, он готов помогать следствию и пострадавшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о 33-летнем Николае Петрове, советнике заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова.Согласно данным ГИБДД, 13 февраля в 13.10 на улице Бринского водитель Hyundai совершил наезд на девочку 2006 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Школьница была госпитализирована с сотрясением головного мозга и закрытым переломом левой лучевой кости.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД, установлено, что водитель в момент ДТП был трезв. Возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Нарушение влечет административный штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
https://ria.ru/20210216/taksi-1597751822.html
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россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде чиновник сбил школьницу

17:16 17.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Советник заместителя губернатора Нижегородской области на своем автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе, он готов помогать следствию и пострадавшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о 33-летнем Николае Петрове, советнике заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 19:45
В Москве водитель такси сбил пешехода
Согласно данным ГИБДД, 13 февраля в 13.10 на улице Бринского водитель Hyundai совершил наезд на девочку 2006 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Школьница была госпитализирована с сотрясением головного мозга и закрытым переломом левой лучевой кости.

"ДТП с участием советника заместителя губернатора произошло 13 февраля в Нижнем Новгороде. После столкновения водитель остановился, сообщил о случившемся в экстренные службы и оказал ребенку необходимую помощь до приезда бригады медиков. От медицинского освидетельствования не отказался, дал все показания сотрудникам полиции. По факту ДТП готов оказывать необходимое содействие следствию и помощь пострадавшей", - заявили агентству в правительстве региона.

Момент наезда на женщину с коляской в Новосибирске. Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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В Новосибирске водитель иномарки специально сбил женщину после ссоры
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД, установлено, что водитель в момент ДТП был трезв. Возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Нарушение влечет административный штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
 
РоссияНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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