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Жители Техаса ставят палатки в домах, чтобы согреться после снежной бури
Жители Техаса ставят палатки в домах, чтобы согреться после снежной бури
Обрушившаяся на американский штат Техас снежная буря оставила жителей без электроэнергии, многие остались практически без пищи, а некоторые вынуждены ставить... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T02:42
2021-02-17T02:42
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ЭЛЬ-ПАСО (США), 17 фев - РИА Новости. Обрушившаяся на американский штат Техас снежная буря оставила жителей без электроэнергии, многие остались практически без пищи, а некоторые вынуждены ставить палатки прямо в домах, чтобы немного сохранить тепло.Местные жители рассказали РИА Новости о том, как на них сказались столь необычные условия.Альфонсо Лара из района Даллас-Форт Уорт рассказал, что живет без электроэнергии уже 12 часов. "Многие остаются без электроэнергии уже больше дня. Сегодня может быть худший из всех этих дней... Мы не совсем готовы к такой погоде. Это похоже на Армагеддон", - говорит Лара.По его словам, полки во многих продуктовых магазинах опустели - люди в панике скупали продукты. Сейчас, добавил Лара, сложно найти древесный уголь и дрова, чтобы приготовить еду. Сам он успел запастись водой и продуктами на неделю, а также вскипятил воду благодаря небольшим запасам дров.Жительница Остина Дженнифер Фидлер живет без электричества с ночи понедельника. Она рассказала, что ей приходится надевать побольше одежды, а из-за того, что плиты в доме электрические, она не может нагреть воду и приготовить горячую пищу. "Я особо ничего не могла сделать, кутаясь в покрывала. Я "сидела" в телефоне, чтобы не потерять рассудок, и ела крекеры", - рассказала Фидлер.Еще один местный житель, Эндрю Лопес, остается без электроэнергии почти 32 часа. Бороться с холодом ему помогает палатка: он установил ее внутри дома, накрыл сверху покрывалами и спит там вместе со своими собаками."Вся эта ситуация, конечно, проблематична, но у меня заготовлены вода, еда и укрытие. Могло быть и хуже", - сказал Лопес, добавив, что раньше никогда не видел снега в своем городе. По его словам, минусовые температуры иногда блокировали жизнь в городе, но электроэнергию до этого в нем не отключали никогда.Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.
https://ria.ru/20210216/tsiklon-1597707199.html
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остин, сша, техас, в мире

Жители Техаса ставят палатки в домах, чтобы согреться после снежной бури

02:42 17.02.2021
 
© Fotolia / Brandon SeidelДаллас, штат Техас
Даллас, штат Техас - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Fotolia / Brandon Seidel
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ЭЛЬ-ПАСО (США), 17 фев - РИА Новости. Обрушившаяся на американский штат Техас снежная буря оставила жителей без электроэнергии, многие остались практически без пищи, а некоторые вынуждены ставить палатки прямо в домах, чтобы немного сохранить тепло.
Местные жители рассказали РИА Новости о том, как на них сказались столь необычные условия.
Альфонсо Лара из района Даллас-Форт Уорт рассказал, что живет без электроэнергии уже 12 часов. "Многие остаются без электроэнергии уже больше дня. Сегодня может быть худший из всех этих дней... Мы не совсем готовы к такой погоде. Это похоже на Армагеддон", - говорит Лара.
По его словам, полки во многих продуктовых магазинах опустели - люди в панике скупали продукты. Сейчас, добавил Лара, сложно найти древесный уголь и дрова, чтобы приготовить еду. Сам он успел запастись водой и продуктами на неделю, а также вскипятил воду благодаря небольшим запасам дров.
Жительница Остина Дженнифер Фидлер живет без электричества с ночи понедельника. Она рассказала, что ей приходится надевать побольше одежды, а из-за того, что плиты в доме электрические, она не может нагреть воду и приготовить горячую пищу. "Я особо ничего не могла сделать, кутаясь в покрывала. Я "сидела" в телефоне, чтобы не потерять рассудок, и ела крекеры", - рассказала Фидлер.
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Еще один местный житель, Эндрю Лопес, остается без электроэнергии почти 32 часа. Бороться с холодом ему помогает палатка: он установил ее внутри дома, накрыл сверху покрывалами и спит там вместе со своими собаками.
"Вся эта ситуация, конечно, проблематична, но у меня заготовлены вода, еда и укрытие. Могло быть и хуже", - сказал Лопес, добавив, что раньше никогда не видел снега в своем городе. По его словам, минусовые температуры иногда блокировали жизнь в городе, но электроэнергию до этого в нем не отключали никогда.
Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.
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