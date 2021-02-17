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Останкинская башня поздравит с днем рождения солиста BTS
Останкинская башня поздравит с днем рождения солиста BTS
Останкинская башня присоединится к международной акции, приуроченной ко дню рождения солиста корейской группы BTS, сообщили в пресс-службе телебашни. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:06
2021-02-17T16:06
2021-02-17T16:06
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Останкинская башня присоединится к международной акции, приуроченной ко дню рождения солиста корейской группы BTS, сообщили в пресс-службе телебашни."17 февраля в 18.00 на медиафасаде самого высокого сооружения Европы – на Останкинской башне – появится открытка с изображением корейского артиста Чона Хосока (сценическое имя J-Hope). Также подсветка башни на сутки окрасится в фиолетовый – в цвет фандома группы BTS", – говорится в пресс-релизе.Сообщество фанатов группы BTS из стран СНГ, как отметили в пресс-службе, впервые решило стать частью поздравительных проектов ко дню рождения J-Hope. Ранее подобные проекты в поддержку артистов всемирно известной группы были только в азиатских странах, Европе, Америке, ОAЭ, Саудовской Аравии."17 февраля поздравления артисту группы появятся также на крупных объектах в Санкт-Петербурге, в Казани и в Минске. Организатор акции – сообщество BTSforia – "фанбаза" группы BTS в СНГ. Также стоит отметить, что 2021 годом объявлен Годом культурных обменов между Республикой", - отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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bts, музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Останкинская башня присоединится к международной акции, приуроченной ко дню рождения солиста корейской группы BTS, сообщили в пресс-службе телебашни.
"17 февраля в 18.00 на медиафасаде самого высокого сооружения Европы – на Останкинской башне – появится открытка с изображением корейского артиста Чона Хосока (сценическое имя J-Hope). Также подсветка башни на сутки окрасится в фиолетовый – в цвет фандома группы BTS", – говорится в пресс-релизе.
Сообщество фанатов группы BTS из стран СНГ, как отметили в пресс-службе, впервые решило стать частью поздравительных проектов ко дню рождения J-Hope. Ранее подобные проекты в поддержку артистов всемирно известной группы были только в азиатских странах, Европе, Америке, ОAЭ, Саудовской Аравии.
"17 февраля поздравления артисту группы появятся также на крупных объектах в Санкт-Петербурге, в Казани и в Минске. Организатор акции – сообщество BTSforia – "фанбаза" группы BTS в СНГ. Также стоит отметить, что 2021 годом объявлен Годом культурных обменов между Республикой", - отметили в пресс-службе.