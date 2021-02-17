Стало известно, кто сыграет главную роль во втором сезоне "Бриджертонов"

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что актрису Симону Эшли, получившую известность после участия в сериале "Половое воспитание", утвердили на главную женскую роль во втором сезоне шоу Netflix "Бриджертоны", основанного на любовных романах Джулии Куин, сообщает Deadline. По информации издания, в предстоящем сезоне действие развернется вокруг Энтони (Джонатан Бэйли) — старшего сына Бриджертонов, для которого будут искать невесту. Главной претенденткой на его сердце как раз окажется героиня Симоны Эшли по имени Кейт. Ожидается, что она будет умной, красивой, но очень упрямой девушкой, не терпящей дураков. А именно таким Кейт считает Энтони. Поэтому ему придется постараться, чтобы найти с ней общий язык.В конце января стало известно, что "Бриджертонов" продлили на второй сезон. Планируется, что производство проекта возобновится в Лондоне весной этого года. Все актеры из первого сезона снова вернутся к своим ролям.Действие в сериале происходит в начале XIX века, во времена эпохи Регентства. Главные герои — братья и сестры из семьи Бриджертонов пытаются вписаться в высшее общество Лондона и, разумеется, удачно жениться или выйти замуж.
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что актрису Симону Эшли, получившую известность после участия в сериале "Половое воспитание", утвердили на главную женскую роль во втором сезоне шоу Netflix "Бриджертоны", основанного на любовных романах Джулии Куин, сообщает Deadline.
По информации издания, в предстоящем сезоне действие развернется вокруг Энтони (Джонатан Бэйли) — старшего сына Бриджертонов, для которого будут искать невесту. Главной претенденткой на его сердце как раз окажется героиня Симоны Эшли по имени Кейт.
Ожидается, что она будет умной, красивой, но очень упрямой девушкой, не терпящей дураков. А именно таким Кейт считает Энтони. Поэтому ему придется постараться, чтобы найти с ней общий язык.
В конце января стало известно, что "Бриджертонов" продлили на второй сезон. Планируется, что производство проекта возобновится в Лондоне весной этого года. Все актеры из первого сезона снова вернутся к своим ролям.
Действие в сериале происходит в начале XIX века, во времена эпохи Регентства. Главные герои — братья и сестры из семьи Бриджертонов пытаются вписаться в высшее общество Лондона и, разумеется, удачно жениться или выйти замуж.
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