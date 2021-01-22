https://ria.ru/20210122/bridzhertony-1594071542.html
"Бриджертонов" продлили на второй сезон
"Бриджертонов" продлили на второй сезон
Популярный сериал "Бриджертоны" продлили на второй сезон на Netflix. Об этом сообщил режиссер шоу Крис Ван Дьюсен в программе "Today with Hoda & Jenna". РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:42
2021-01-22T00:42
2021-01-22T00:42
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Популярный сериал "Бриджертоны" продлили на второй сезон на Netflix. Об этом сообщил режиссер шоу Крис Ван Дьюсен в программе "Today with Hoda & Jenna". Производство проекта возобновится в Лондоне уже весной.Леди Уислдаун (персонаж сериала – Прим. ред.) поделилась этой новостью в официальном письме читателям: "Для меня большая честь сообщить вам, что "Бриджертонов" официально продлили на второй сезон. Надеюсь, у вас припасена по этому случаю бутылочка миндального ликера".Она рассказала, что все актеры вернутся к своим ролям, а в центре сюжета второго сезона будет лорд Энтони Бриджертон.Netflix также подтвердил эту информацию в своем твиттере.По данным потокового сервиса, в течение первых четырех недель после релиза сериала посмотрели 63 миллиона пользователей. Ранее Ван Дьюсен высказывал надежду на то, что у сериала будет восемь сезонов, каждый из которых будет посвящен одному из представителей семейства Бриджертонов. В ролях: Фиби Дайневор, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Раби Баркер и Реже-Жан Пейдж.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, лондон
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости
. Популярный сериал "Бриджертоны" продлили на второй сезон на Netflix. Об этом сообщил
режиссер шоу Крис Ван Дьюсен в программе "Today with Hoda & Jenna".
Производство проекта возобновится в Лондоне уже весной.
Леди Уислдаун (персонаж сериала – Прим. ред.) поделилась этой новостью в официальном письме читателям: "Для меня большая честь сообщить вам, что "Бриджертонов" официально продлили на второй сезон. Надеюсь, у вас припасена по этому случаю бутылочка миндального ликера".
Она рассказала, что все актеры вернутся к своим ролям, а в центре сюжета второго сезона будет лорд Энтони Бриджертон.
Netflix также подтвердил эту информацию в своем твиттере.
По данным потокового сервиса, в течение первых четырех недель после релиза сериала посмотрели 63 миллиона пользователей. Ранее Ван Дьюсен высказывал надежду на то, что у сериала будет восемь сезонов, каждый из которых будет посвящен одному из представителей семейства Бриджертонов.
В ролях: Фиби Дайневор, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Раби Баркер и Реже-Жан Пейдж.