https://ria.ru/20210122/bridzhertony-1594071542.html

"Бриджертонов" продлили на второй сезон

"Бриджертонов" продлили на второй сезон

Популярный сериал "Бриджертоны" продлили на второй сезон на Netflix. Об этом сообщил режиссер шоу Крис Ван Дьюсен в программе "Today with Hoda & Jenna". РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T00:42

2021-01-22T00:42

2021-01-22T00:42

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Популярный сериал "Бриджертоны" продлили на второй сезон на Netflix. Об этом сообщил режиссер шоу Крис Ван Дьюсен в программе "Today with Hoda & Jenna". Производство проекта возобновится в Лондоне уже весной.Леди Уислдаун (персонаж сериала – Прим. ред.) поделилась этой новостью в официальном письме читателям: "Для меня большая честь сообщить вам, что "Бриджертонов" официально продлили на второй сезон. Надеюсь, у вас припасена по этому случаю бутылочка миндального ликера".Она рассказала, что все актеры вернутся к своим ролям, а в центре сюжета второго сезона будет лорд Энтони Бриджертон.Netflix также подтвердил эту информацию в своем твиттере.По данным потокового сервиса, в течение первых четырех недель после релиза сериала посмотрели 63 миллиона пользователей. Ранее Ван Дьюсен высказывал надежду на то, что у сериала будет восемь сезонов, каждый из которых будет посвящен одному из представителей семейства Бриджертонов. В ролях: Фиби Дайневор, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Раби Баркер и Реже-Жан Пейдж.

https://ria.ru/20201105/bridgerton-1582833838.html

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, лондон