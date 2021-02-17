https://ria.ru/20210217/blogersha-1597913424.html

Тиктокерша подралась с сотрудницей почты и испугалась "крепких ребят"

Тиктокерша подралась с сотрудницей почты и испугалась "крепких ребят"

Российская тиктокерша Maria Tomo пожаловалась на сотрудницу "Почты России", которая якобы избила ее в отделении, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:05

2021-02-17T20:05

2021-02-17T23:59

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российская тиктокерша Maria Tomo пожаловалась на сотрудницу "Почты России", которая якобы избила ее в отделении, сообщил телеканал "360".В пресс-службе компании заявили, что девушка пришла за 17 минут до закрытия отделения и игнорировала просьбы оператора покинуть помещение после того, как отправила посылку."Она начала снимать внутреннюю работу отделения, сопровождая съемку авторскими комментариями, среди прочего содержащими выражение личной неприязни к сотрудникам почты", — рассказали журналистам в "Почте России".Тиктокерша, в свою очередь, заявила в соцсетях о нападении работницы почты. По словам Марии, конфликт произошел из-за ошибки в стоимости пересылки бандероли. Она также утверждает, что попыталась вместе с матерью уладить ситуацию, однако одна из операторов повела себя агрессивно. В частности, как заявила блогерша порталу "78.ru", женщина оскорбляла их и фотографировала адрес, указанный на посылке."Она (оператор. — Прим. ред.) говорит, что приедет к нам домой с крепкими ребятами с битой и будет разбираться", — сказала Мария порталу, отметив, что после этого случая ей стало страшно ходить по улицам.Девушка также заявила, что сотрудница почты ударила ее по голове и в живот. Адвокат Владимир Гончаров уточнил в беседе с "360", что после избиения Мария и ее мать обратились в полицию.В пресс-службе признали, что поведение сотрудницы, которая вышла, чтобы "лично вывести девушку на улицу", нарушало регламент. В компании отметили, что женщина получила дисциплинарное взыскание. Также стало известно, что работница почты подала на тиктокершу заявление в полицию.Другая сотрудница "Почты России" рассказала телеканалу РЕН ТВ, что блогерша с самого начала вела себя грубо."Она сразу пришла, и ей что-то не нравилось — упаковка не та, посмотрели на нее не так. Начала хамить, грубить, что мы ей тут угрожаем, избиваем. В 07:50 она берет талон, в 07:56 ее вызывают в пятое окошко. Она утверждает, что она стояла целый час", — сказала она.Женщина заявила, что видела, как коллега "хватает девушку за плечо", однако блогерша, по ее словам, тоже проявила агрессию и ударила сотрудницу почты ногой.

https://ria.ru/20210102/bloger-1591818906.html

https://ria.ru/20210211/tiktok-1597098454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, почта россии, санкт-петербург, соцсети, происшествия