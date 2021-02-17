https://ria.ru/20210217/bitkoin-1597931614.html

Стоимость биткоина превысила 52 тысячи долларов

Стоимость биткоина превысила 52 тысячи долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T23:30

2021-02-17T23:30

2021-02-17T23:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

биткоин

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.46 мск рос в цене на 7,2% - до 52,26 тысячи долларов. Криптовалюта максимально дорожала до 52 395 долларов. Динамика приводится за сутки.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 7,4% - до 52,06 тысячи долларов.Стоимость биткоина растет уже четвертую неделю подряд, за это время показатель вырос в 1,6 раза (месяц назад цена биткоина составляла около 36 тысяч долларов).

https://ria.ru/20210217/bitkoin-1597794647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, биткоин, в мире