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Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов
Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, превысив в среду достигнутые во вторник 50,689 тысячи долларов и... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:13
2021-02-17T11:13
цены на нефть
илон маск
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, превысив в среду достигнутые во вторник 50,689 тысячи долларов и преодолев отметку в 51 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.57 мск биткоин дорожал на 4,8% - до 51 273 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,13% - до 51 212 долларов. Динамика приводится за сутки.Рост криптовалюты продолжается в среду после того, как днем ранее биткоин установил очередной рекорд стоимости и впервые в истории превысил отметку 50 000 долларов.Биткоин начал взлетать в цене в декабре прошлого года. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова продолжает обновлять исторические рекорды.
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цены на нефть, илон маск, tesla motors, экономика

Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов

11:13 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, превысив в среду достигнутые во вторник 50,689 тысячи долларов и преодолев отметку в 51 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.57 мск биткоин дорожал на 4,8% - до 51 273 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,13% - до 51 212 долларов. Динамика приводится за сутки.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 10:22
Эксперт предположил, какой будет динамика курса биткоина в ближайшие дни
Рост криптовалюты продолжается в среду после того, как днем ранее биткоин установил очередной рекорд стоимости и впервые в истории превысил отметку 50 000 долларов.
Биткоин начал взлетать в цене в декабре прошлого года. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова продолжает обновлять исторические рекорды.
 
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