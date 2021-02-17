https://ria.ru/20210217/bitkoin-1597794647.html

Эксперт предположил, какой будет динамика курса биткоина в ближайшие дни

Эксперт предположил, какой будет динамика курса биткоина в ближайшие дни

Положительная динамика курса самой популярной криптовалюты, биткоина, сохранится, но в ближайшие дни будет незначительной, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:22

2021-02-17T10:22

2021-02-17T10:22

илон маск

bny mellon

tesla motors

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_35952222b0f79622c32f4d0f1ca3bf9c.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Положительная динамика курса самой популярной криптовалюты, биткоина, сохранится, но в ближайшие дни будет незначительной, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.05 мск стоимость биткоина растёт на 3,63%, до 50 853 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 3,6%, до 50 685 доллара. Динамика приводится за сутки. Накануне биткоин установил очередной рекорд стоимости и превысил отметку 50 000 долларов, но затем несколько "откатился", однако в среду уже достигал 50 945 долларов.Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.Тем временем одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard сообщила, что позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют. Кроме того, один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, американский BNY Mellon, сообщил о начале разработки платформы для работы с разными видами активов, в том числе цифровыми.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/bitkoin-1597665618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/1596733084.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, bny mellon, tesla motors, технологии, экономика