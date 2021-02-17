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Эксперт предположил, какой будет динамика курса биткоина в ближайшие дни
Эксперт предположил, какой будет динамика курса биткоина в ближайшие дни
Положительная динамика курса самой популярной криптовалюты, биткоина, сохранится, но в ближайшие дни будет незначительной, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:22
2021-02-17T10:22
илон маск
bny mellon
tesla motors
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Положительная динамика курса самой популярной криптовалюты, биткоина, сохранится, но в ближайшие дни будет незначительной, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.05 мск стоимость биткоина растёт на 3,63%, до 50 853 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 3,6%, до 50 685 доллара. Динамика приводится за сутки. Накануне биткоин установил очередной рекорд стоимости и превысил отметку 50 000 долларов, но затем несколько "откатился", однако в среду уже достигал 50 945 долларов.Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.Тем временем одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard сообщила, что позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют. Кроме того, один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, американский BNY Mellon, сообщил о начале разработки платформы для работы с разными видами активов, в том числе цифровыми.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/bitkoin-1597665618.html
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илон маск, bny mellon, tesla motors, технологии, экономика

Эксперт предположил, какой будет динамика курса биткоина в ближайшие дни

10:22 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Положительная динамика курса самой популярной криптовалюты, биткоина, сохранится, но в ближайшие дни будет незначительной, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.05 мск стоимость биткоина растёт на 3,63%, до 50 853 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 3,6%, до 50 685 доллара. Динамика приводится за сутки. Накануне биткоин установил очередной рекорд стоимости и превысил отметку 50 000 долларов, но затем несколько "откатился", однако в среду уже достигал 50 945 долларов.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 12:32Сказано в эфире
Что будет с биткоином? Аналитик дал прогноз по ценам на криптовалюту
"Наметившийся 16 февраля скачок курса биткоина стал небольшой корректировкой текущего курса. Поэтому, хотя потенциал положительной динамики и сохраняется, в ближайшие дни он будет проявлять себя незначительно", - сказал Панушкин.
Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.
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Тем временем одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard сообщила, что позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют. Кроме того, один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, американский BNY Mellon, сообщил о начале разработки платформы для работы с разными видами активов, в том числе цифровыми.
 
Илон МаскBNY MellonTesla motorsТехнологииЭкономика
 
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