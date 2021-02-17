https://ria.ru/20210217/biometriya-1597818439.html

Объединение пассажиров оценило идею внедрения биометрии в аэропортах

Объединение пассажиров оценило идею внедрения биометрии в аэропортах

Внедрение биометрии для идентификации пассажиров в российских аэропортах может отразиться на стоимости билетов, считает председатель Общероссийского объединения РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:25

2021-02-17T12:25

2021-02-17T12:30

туризм

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россия

игорь зотов

министерство транспорта рф (минтранс россии)

технологии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Внедрение биометрии для идентификации пассажиров в российских аэропортах может отразиться на стоимости билетов, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов."Всегда нужно понимать, кто за технологии будет платить и позволят ли они обеспечить скорость прохождения процедур, а не создать дополнительные сложности для пассажиров. На текущую дату эта инициатива Минтранса не имеет бюджетного обеспечения и вешает дополнительные расходы на аэропорты, что в конечном итоге отразится на цене билета для пассажира", - сказал Зотов РИА Новости.Он отметил, что до сих пор не во всех аэропортах страны работает система прохождения на посадку по электронному билету, хотя закон принят давно."Мы считаем, что внедрить подобное решение смогут только аэропорты московского авиаузла, но все равно нужно будет оставить возможность для пассажиров проходить процедуру в стандартном виде, так как не все пассажиры поддержат такие технологии", - заключил Зотов.Согласно опубликованной ранее программе цифровой трансформации Минтранса РФ на 2021-2023 годы, ведомство ожидает, что к концу 2023 года шесть российских аэропортов будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.

https://rsport.ria.ru/20210127/sport-1594735570.html

https://ria.ru/20210215/biometriya-1597519319.html

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