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РБК: Минтранс выступил за массовое внедрение биометрии в аэропортах
РБК: Минтранс выступил за массовое внедрение биометрии в аэропортах
К концу 2023 года в шести процентах российских аэропортов должны использовать биометрические данные для идентификации пассажиров, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:33
2021-02-17T11:46
россия
аэропорты
министерство транспорта рф (минтранс россии)
рбк (медиагруппа)
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. К концу 2023 года в шести процентах российских аэропортов должны использовать биометрические данные для идентификации пассажиров, пишет РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации Минтранса.Показатель может достичь и 15 процентов, если министерство найдет финансирование. Как отмечает издание, к концу 2019 года в России насчитывалось 202 аэропорта, из которых 78 международных, а 89 имеют федеральное значение. Пассажиропоток четырех — до десяти миллионов человек в год, а еще у 31— до миллиона. Если к концу отчетного периода число аэропортов останется таким же, то к началу 2024 года систему внедрят в 12 воздушных гаванях, или в 30 — при наличии допсредств.Аэропорт должен будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. По данным издания, расходы на оснащение в документах не указываются, однако на развитие ЕГИС ОТБ предусмотрено 585,2 миллиона рублей, еще 3,8 миллиарда рублей потребуется для "сценария развития". Всего на программу планируют потратить 8,7 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование оценили в 12,7 миллиарда рублей.В Минтрансе отметили изданию, что планы по реализации программы цифровой трансформации могут поменяться в зависимости от итоговой версии. Источник РБК на рынке биометрии пояснил, что сейчас идут переговоры о внедрении системы в пяти аэропортах за пределами столичного региона, при этом два из них подключатся к системе в ближайшее время. Предпочтение было отдано бесконтактному методу идентификации пассажиров из-за пандемии коронавируса.
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россия, аэропорты, министерство транспорта рф (минтранс россии), рбк (медиагруппа), технологии, экономика

РБК: Минтранс выступил за массовое внедрение биометрии в аэропортах

09:33 17.02.2021 (обновлено: 11:46 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. К концу 2023 года в шести процентах российских аэропортов должны использовать биометрические данные для идентификации пассажиров, пишет РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации Минтранса.
Показатель может достичь и 15 процентов, если министерство найдет финансирование. Как отмечает издание, к концу 2019 года в России насчитывалось 202 аэропорта, из которых 78 международных, а 89 имеют федеральное значение. Пассажиропоток четырех — до десяти миллионов человек в год, а еще у 31— до миллиона. Если к концу отчетного периода число аэропортов останется таким же, то к началу 2024 года систему внедрят в 12 воздушных гаванях, или в 30 — при наличии допсредств.
Аэропорт должен будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. По данным издания, расходы на оснащение в документах не указываются, однако на развитие ЕГИС ОТБ предусмотрено 585,2 миллиона рублей, еще 3,8 миллиарда рублей потребуется для "сценария развития". Всего на программу планируют потратить 8,7 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование оценили в 12,7 миллиарда рублей.
В Минтрансе отметили изданию, что планы по реализации программы цифровой трансформации могут поменяться в зависимости от итоговой версии. Источник РБК на рынке биометрии пояснил, что сейчас идут переговоры о внедрении системы в пяти аэропортах за пределами столичного региона, при этом два из них подключатся к системе в ближайшее время. Предпочтение было отдано бесконтактному методу идентификации пассажиров из-за пандемии коронавируса.
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РоссияАэропортыМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РБК (медиагруппа)ТехнологииЭкономика
 
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