https://ria.ru/20210217/bezos-1597775129.html

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T04:23

2021-02-17T04:23

2021-02-17T04:23

илон маск

tesla motors

microsoft corporation

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билл гейтс

марк цукерберг

москва

технологии

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.По данным агентства, состояние Безоса по последним данным составляет 191 миллиард долларов, а состояние Маска - 190 миллиардов долларов. Таким образом Безос вернул себе первое место в рейтинге, которое он удерживал с 2017 года по 7 января 2021 года, когда его обошел Илон Маск.На третьем месте рейтинга обосновался основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, четвертым в списке стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов). Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 104 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210207/amazon-1596288798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, microsoft corporation, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, москва, технологии, в мире