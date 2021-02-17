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Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T04:23
2021-02-17T04:23
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.По данным агентства, состояние Безоса по последним данным составляет 191 миллиард долларов, а состояние Маска - 190 миллиардов долларов. Таким образом Безос вернул себе первое место в рейтинге, которое он удерживал с 2017 года по 7 января 2021 года, когда его обошел Илон Маск.На третьем месте рейтинга обосновался основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, четвертым в списке стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов). Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 104 миллиарда долларов.
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илон маск, tesla motors, microsoft corporation, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, москва, технологии, в мире

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

04:23 17.02.2021
 
© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Ted S. Warren
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
По данным агентства, состояние Безоса по последним данным составляет 191 миллиард долларов, а состояние Маска - 190 миллиардов долларов. Таким образом Безос вернул себе первое место в рейтинге, которое он удерживал с 2017 года по 7 января 2021 года, когда его обошел Илон Маск.
На третьем месте рейтинга обосновался основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, четвертым в списке стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов). Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 104 миллиарда долларов.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 08:00
Уйти, чтобы вернуться: Безос покинул Amazon, чтобы поуправлять Вселенной
 
Илон МаскTesla motorsMicrosoft CorporationSpaceXБилл ГейтсМарк ЦукербергМоскваТехнологииВ мире
 
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