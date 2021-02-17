https://ria.ru/20210217/beton-1597783566.html

Ученые создали самовосстанавливающийся за счет бактерий бетон

Ученые создали самовосстанавливающийся за счет бактерий бетон

Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:02

2021-02-17T09:02

2021-02-17T09:02

россия

дальневосточный федеральный университет

саудовская аравия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии разработали бетон, способный за счет работы бактерий самостоятельно заделывать трещины, восстанавливая прочность, сообщает вуз.В ходе проведенного эксперимента бактерии активировались после того, как бетон треснул под давлением пресса и микроорганизмы внутри получили доступ к кислороду и влаге. "Разбуженные" бактерии ликвидировали трещины шириной от 0,2 до 0,6 миллиметра в течение 28 дней, выделяя карбонат кальция, который кристаллизовался под действием воды. К плитам вернулась первоначальная прочность на сжатие. В обновленном бетоне бактерии вновь "уснули".Споры бактерий Bacillus cohnii могут жить в бетоне до 200 лет и в теории способны продлить срок службы сооружений на этот же срок. Это почти в 4 раза больше, чем 50-70 лет службы обычного бетона.Самовосстанавливающийся бетон актуален для строительства в сейсмически опасных районах и на территориях с повышенной влажностью и большим количеством осадков. Бактерии в бетоне заполняют поры цементного камня, и в него попадает меньше воды, отмечают в вузе.На следующих этапах ученые планируют разработать армированный бетон, усилив его свойства с помощью разных видов бактерий, - это позволит ускорить процессы восстановления материала.

https://ria.ru/20210217/rekord-1597773434.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/koronavirus-1597725169.html

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саудовская аравия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточный федеральный университет, саудовская аравия, владивосток