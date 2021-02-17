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Ученые создали самовосстанавливающийся за счет бактерий бетон
Ученые создали самовосстанавливающийся за счет бактерий бетон
Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:02
2021-02-17T09:02
россия
дальневосточный федеральный университет
саудовская аравия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии разработали бетон, способный за счет работы бактерий самостоятельно заделывать трещины, восстанавливая прочность, сообщает вуз.В ходе проведенного эксперимента бактерии активировались после того, как бетон треснул под давлением пресса и микроорганизмы внутри получили доступ к кислороду и влаге. "Разбуженные" бактерии ликвидировали трещины шириной от 0,2 до 0,6 миллиметра в течение 28 дней, выделяя карбонат кальция, который кристаллизовался под действием воды. К плитам вернулась первоначальная прочность на сжатие. В обновленном бетоне бактерии вновь "уснули".Споры бактерий Bacillus cohnii могут жить в бетоне до 200 лет и в теории способны продлить срок службы сооружений на этот же срок. Это почти в 4 раза больше, чем 50-70 лет службы обычного бетона.Самовосстанавливающийся бетон актуален для строительства в сейсмически опасных районах и на территориях с повышенной влажностью и большим количеством осадков. Бактерии в бетоне заполняют поры цементного камня, и в него попадает меньше воды, отмечают в вузе.На следующих этапах ученые планируют разработать армированный бетон, усилив его свойства с помощью разных видов бактерий, - это позволит ускорить процессы восстановления материала.
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россия, дальневосточный федеральный университет, саудовская аравия, владивосток

Ученые создали самовосстанавливающийся за счет бактерий бетон

09:02 17.02.2021
 
© Фото : пресс-служба СФУУченые кафедры товароведения и экспертизы СФУ разрабатывают рецептуры напитков, сладостей и выпечки с применением "зеленого" сахарозаменителя - стевии
Ученые кафедры товароведения и экспертизы СФУ разрабатывают рецептуры напитков, сладостей и выпечки с применением зеленого сахарозаменителя - стевии - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : пресс-служба СФУ
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии разработали бетон, способный за счет работы бактерий самостоятельно заделывать трещины, восстанавливая прочность, сообщает вуз.
"Для этого при изготовлении смеси добавляется водный концентрат, содержащий бактерии Bacillus cohnii, которые заполняют образующиеся повреждения карбонатом кальция (CaCO3)", - говорится в сообщении.
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В ходе проведенного эксперимента бактерии активировались после того, как бетон треснул под давлением пресса и микроорганизмы внутри получили доступ к кислороду и влаге. "Разбуженные" бактерии ликвидировали трещины шириной от 0,2 до 0,6 миллиметра в течение 28 дней, выделяя карбонат кальция, который кристаллизовался под действием воды. К плитам вернулась первоначальная прочность на сжатие. В обновленном бетоне бактерии вновь "уснули".
"То, что мы сделали в рамках нашего эксперимента, соответствует международным трендам в строительстве, где существует запрос на подобные "живые" материалы, имеющие способность к самодиагностике и самовосстановлению. Благодаря им можно избежать или сократить технически сложные и дорогостоящие ремонтные процедуры", - отметил профессор ДВФУ, инженер Роман Федюк, чьи слова приводятся в сообщении.
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Споры бактерий Bacillus cohnii могут жить в бетоне до 200 лет и в теории способны продлить срок службы сооружений на этот же срок. Это почти в 4 раза больше, чем 50-70 лет службы обычного бетона.
Самовосстанавливающийся бетон актуален для строительства в сейсмически опасных районах и на территориях с повышенной влажностью и большим количеством осадков. Бактерии в бетоне заполняют поры цементного камня, и в него попадает меньше воды, отмечают в вузе.
На следующих этапах ученые планируют разработать армированный бетон, усилив его свойства с помощью разных видов бактерий, - это позволит ускорить процессы восстановления материала.
 
РоссияДальневосточный федеральный университетСаудовская АравияВладивосток
 
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