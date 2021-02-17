https://ria.ru/20210217/besporyadki-1597927564.html

Акция в поддержку арестованного рэпера в Мадриде переросла в беспорядки

Акция в поддержку арестованного рэпера в Мадриде переросла в беспорядки

Акция протеста в центре Мадрида в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя переросла в беспорядки, полиция пустила в ход дубинки и резиновые пули, передает... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T22:33

2021-02-17T22:33

2021-02-17T23:46

пабло асель

хавьер бардем

мадрид (город)

педро альмодовар

испания

в мире

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МАДРИД, 17 фев — РИА Новости. Акция протеста в центре Мадрида в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя переросла в беспорядки, полиция пустила в ход дубинки и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.Шествие началось на центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль. Сначала несколько сотен человек скандировали лозунги с требованием освободить музыканта, затем они стали вырывать дорожные знаки и переворачивать мусорные баки. Некоторые протестующие также попытались прорваться в метро, после чего вход в подземку закрыли. На одной из улиц они построили баррикаду и подожгли, сейчас площадь зачищена. Против радикалов применили дубинки и резиновые пули. Также, как передает корреспондент, в воздухе чувствовался перечный газ. Есть пострадавшие.Митинги в поддержку Аселя проходят и в других городах страны. Накануне они также закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродовали фасад полицейского участка.Дело АселяВ 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма выдвинули Аселю из-за упоминания в его текстах организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в Евросоюзе и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпера приговорили девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

мадрид (город)

испания

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Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма. 2021-02-17T22:33 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, хавьер бардем, мадрид (город), педро альмодовар, испания, в мире