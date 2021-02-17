Акция в поддержку арестованного рэпера в Мадриде переросла в беспорядки
22:33 17.02.2021 (обновлено: 23:46 17.02.2021)
МАДРИД, 17 фев — РИА Новости. Акция протеста в центре Мадрида в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя переросла в беспорядки, полиция пустила в ход дубинки и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось на центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль. Сначала несколько сотен человек скандировали лозунги с требованием освободить музыканта, затем они стали вырывать дорожные знаки и переворачивать мусорные баки.
Некоторые протестующие также попытались прорваться в метро, после чего вход в подземку закрыли. На одной из улиц они построили баррикаду и подожгли, сейчас площадь зачищена.
Против радикалов применили дубинки и резиновые пули. Также, как передает корреспондент, в воздухе чувствовался перечный газ. Есть пострадавшие.
Митинги в поддержку Аселя проходят и в других городах страны. Накануне они также закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродовали фасад полицейского участка.
Дело Аселя
В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма выдвинули Аселю из-за упоминания в его текстах организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в Евросоюзе и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.
Рэпера приговорили девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.