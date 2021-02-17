Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/beseda-1597788856.html
Челябинская школьница пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse
Челябинская школьница пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse
Челябинская десятиклассница и активистка Российского движения школьников (РДШ) в направлении "наука" Настя Щербатова обратилась на своей странице в Twitter к... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:47
2021-02-17T11:25
clubhouse
россия
илон маск
российское движение школьников
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597791795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7edac4c52f9ee70e01352a091505d5bc.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Челябинская десятиклассница и активистка Российского движения школьников (РДШ) в направлении "наука" Настя Щербатова обратилась на своей странице в Twitter к известному бизнесмену Илону Маску с приглашением поучаствовать 12 апреля в беседе новой сети Clubhouse на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба РДШ.Она также продублировала обращение на своей странице в социальной сети "Вконтакте", уточнив, что из-за ограничения по количеству знаков в Twitter полностью текст не поместился.Щербатова также рассказала, что 8-11 апреля движение проведет "Космический фестиваль", и 300 школьников, увлеченных космосом, примут участие в квесте, научном шоу и различных играх, посмотрят фильм о космосе и смогут познакомиться с профессионалами космической отрасли.Как отметил глава отдела науки Российского движения школьников Олег Яблоков, активисты направления РДШ-Наука всегда в авангарде новых технологий, "поэтому неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска".Он добавил, что на 12 апреля у движения запланирована обширная программа, в том числе и обсуждение освоения космоса в социальной сети Clubhouse, где у "Классного радио РДШ" есть свой аккаунт".Ранее Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это интересное предложение, но в начале надо разобраться с тем, что это за соцсеть, поскольку сам президент Владимир Путин не ведёт аккаунтов.
https://ria.ru/20210217/clubhouse-1597776199.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/1597630126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597791795_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8d7e1a2130541c103f1285711138010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
clubhouse, россия, илон маск, российское движение школьников, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт)

Челябинская школьница пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse

09:47 17.02.2021 (обновлено: 11:25 17.02.2021)
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПриложение Clubhouse
Приложение Clubhouse - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Челябинская десятиклассница и активистка Российского движения школьников (РДШ) в направлении "наука" Настя Щербатова обратилась на своей странице в Twitter к известному бизнесмену Илону Маску с приглашением поучаствовать 12 апреля в беседе новой сети Clubhouse на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба РДШ.
Она также продублировала обращение на своей странице в социальной сети "Вконтакте", уточнив, что из-за ограничения по количеству знаков в Twitter полностью текст не поместился.
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 06:14
В России зафиксировали резкий рост популярности Clubhouse
"Возможно, вы захотите пообщаться со мной и такими, как я. 12 апреля исполнится 60 лет первому полёту человека в космос. С того самого полёта, который предопределил будущее человечества. Мы живем на разных континентах, но космос у нас один! Приглашаю вас в этот день в clubhouse поговорить о нашей мечте с российскими школьниками!" – говорится в обращении школьницы к Маску.
Щербатова также рассказала, что 8-11 апреля движение проведет "Космический фестиваль", и 300 школьников, увлеченных космосом, примут участие в квесте, научном шоу и различных играх, посмотрят фильм о космосе и смогут познакомиться с профессионалами космической отрасли.
Элитарный клуб или хайп? Чего ждать от новой соцсети Clubhouse - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 09:04Свежее утро
Элитарный клуб или хайп? Чего ждать от новой соцсети Clubhouse
"Было бы здорово продолжить добрые традиции, заложенные много лет назад американской школьницей Самантой Смит в дело дружбы двух стран. У нас одна задача: развитие нашего общего дома-планеты Земля и плодотворное изучение космических просторов. Мы из разных стран и полушарий, но точно найдём общий язык. Именно поэтому я решила на такой дерзкий поступок и написала Илону Маску", – добавила активистка РДШ.
Как отметил глава отдела науки Российского движения школьников Олег Яблоков, активисты направления РДШ-Наука всегда в авангарде новых технологий, "поэтому неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска".
Он добавил, что на 12 апреля у движения запланирована обширная программа, в том числе и обсуждение освоения космоса в социальной сети Clubhouse, где у "Классного радио РДШ" есть свой аккаунт".
Ранее Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это интересное предложение, но в начале надо разобраться с тем, что это за соцсеть, поскольку сам президент Владимир Путин не ведёт аккаунтов.
 
ClubhouseРоссияИлон МаскРоссийское движение школьниковДмитрий ПесковЮрий Гагарин (космонавт)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния