Челябинская школьница пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse
09:47 17.02.2021 (обновлено: 11:25 17.02.2021)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПриложение Clubhouse
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Челябинская десятиклассница и активистка Российского движения школьников (РДШ) в направлении "наука" Настя Щербатова обратилась на своей странице в Twitter к известному бизнесмену Илону Маску с приглашением поучаствовать 12 апреля в беседе новой сети Clubhouse на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба РДШ.
Она также продублировала обращение на своей странице в социальной сети "Вконтакте", уточнив, что из-за ограничения по количеству знаков в Twitter полностью текст не поместился.
"Возможно, вы захотите пообщаться со мной и такими, как я. 12 апреля исполнится 60 лет первому полёту человека в космос. С того самого полёта, который предопределил будущее человечества. Мы живем на разных континентах, но космос у нас один! Приглашаю вас в этот день в clubhouse поговорить о нашей мечте с российскими школьниками!" – говорится в обращении школьницы к Маску.
Щербатова также рассказала, что 8-11 апреля движение проведет "Космический фестиваль", и 300 школьников, увлеченных космосом, примут участие в квесте, научном шоу и различных играх, посмотрят фильм о космосе и смогут познакомиться с профессионалами космической отрасли.
"Было бы здорово продолжить добрые традиции, заложенные много лет назад американской школьницей Самантой Смит в дело дружбы двух стран. У нас одна задача: развитие нашего общего дома-планеты Земля и плодотворное изучение космических просторов. Мы из разных стран и полушарий, но точно найдём общий язык. Именно поэтому я решила на такой дерзкий поступок и написала Илону Маску", – добавила активистка РДШ.
Как отметил глава отдела науки Российского движения школьников Олег Яблоков, активисты направления РДШ-Наука всегда в авангарде новых технологий, "поэтому неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска".
Он добавил, что на 12 апреля у движения запланирована обширная программа, в том числе и обсуждение освоения космоса в социальной сети Clubhouse, где у "Классного радио РДШ" есть свой аккаунт".
Ранее Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это интересное предложение, но в начале надо разобраться с тем, что это за соцсеть, поскольку сам президент Владимир Путин не ведёт аккаунтов.