https://ria.ru/20210217/beseda-1597788856.html

Челябинская школьница пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse

Челябинская школьница пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse

Челябинская десятиклассница и активистка Российского движения школьников (РДШ) в направлении "наука" Настя Щербатова обратилась на своей странице в Twitter к... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:47

2021-02-17T09:47

2021-02-17T11:25

clubhouse

россия

илон маск

российское движение школьников

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597791795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7edac4c52f9ee70e01352a091505d5bc.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Челябинская десятиклассница и активистка Российского движения школьников (РДШ) в направлении "наука" Настя Щербатова обратилась на своей странице в Twitter к известному бизнесмену Илону Маску с приглашением поучаствовать 12 апреля в беседе новой сети Clubhouse на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба РДШ.Она также продублировала обращение на своей странице в социальной сети "Вконтакте", уточнив, что из-за ограничения по количеству знаков в Twitter полностью текст не поместился.Щербатова также рассказала, что 8-11 апреля движение проведет "Космический фестиваль", и 300 школьников, увлеченных космосом, примут участие в квесте, научном шоу и различных играх, посмотрят фильм о космосе и смогут познакомиться с профессионалами космической отрасли.Как отметил глава отдела науки Российского движения школьников Олег Яблоков, активисты направления РДШ-Наука всегда в авангарде новых технологий, "поэтому неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска".Он добавил, что на 12 апреля у движения запланирована обширная программа, в том числе и обсуждение освоения космоса в социальной сети Clubhouse, где у "Классного радио РДШ" есть свой аккаунт".Ранее Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это интересное предложение, но в начале надо разобраться с тем, что это за соцсеть, поскольку сам президент Владимир Путин не ведёт аккаунтов.

https://ria.ru/20210217/clubhouse-1597776199.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/1597630126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, россия, илон маск, российское движение школьников, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт)