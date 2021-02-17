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МИД опроверг сообщения ирландских СМИ о строительстве "шпионской базы"
МИД опроверг сообщения ирландских СМИ о строительстве "шпионской базы"
В российском МИД опровергли РИА Новости информацию о строительстве "шпионской базы" на территории посольства в Дублине и рассказали, что на самом деле там... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:19
2021-02-17T13:19
россия
ирландия
дублин
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В российском МИД опровергли РИА Новости информацию о строительстве "шпионской базы" на территории посольства в Дублине и рассказали, что на самом деле там строится.Ранее в местной прессе появились сообщения о том, что Россия якобы строит "шпионскую базу" на территории посольства в Ирландии.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения, в МИД России указали, что "продолжающаяся реконструкция комплекса зданий и сооружений российской дипломатической миссии в Ирландии давно назрела и вызвана необходимостью улучшения условий, в которых трудятся наши дипломаты"."Построенный более столетия назад небольшой жилой особняк, в котором ныне располагается посольство, более не в состоянии обеспечивать нормальное функционирование дипмиссии", - добавили в ведомстве."Процесс согласования строительной документации с властями Ирландии длился несколько лет, и детали проекта не являлись ни для кого секретом. Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами", - отметили в МИД РФ .Там указали, что это далеко не первая публикация в ирландских СМИ с "абсолютно необоснованными инсинуациями" в отношении российского Посольства в Дублине, а содержание материала местного издания британской "Таймс" "красноречиво свидетельствует о том, кто за ним стоит"."Вынуждены констатировать, что в Ирландии все еще пользуются влиянием те силы, которые в стремлении выслужиться перед кураторами приносят в жертву национальные интересы своей страны, будируя лживый тезис о некой "российской угрозе" безопасности Ирландии", - указали во внешнеполитическом ведомстве."Рассчитываем на то, что руководство Ирландии продолжит самостоятельно и выверенно подходить к развитию двусторонних отношений с Россией, сообразуясь с собственными приоритетами, а не в угоду бывшей метрополии, которая, насколько можно судить, до сих пор стремится подчинить своим интересам политику Дублина", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20201209/obvinenie-1588486249.html
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россия, ирландия, дублин, в мире

МИД опроверг сообщения ирландских СМИ о строительстве "шпионской базы"

13:19 17.02.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В российском МИД опровергли РИА Новости информацию о строительстве "шпионской базы" на территории посольства в Дублине и рассказали, что на самом деле там строится.
Ранее в местной прессе появились сообщения о том, что Россия якобы строит "шпионскую базу" на территории посольства в Ирландии.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения, в МИД России указали, что "продолжающаяся реконструкция комплекса зданий и сооружений российской дипломатической миссии в Ирландии давно назрела и вызвана необходимостью улучшения условий, в которых трудятся наши дипломаты".
"Построенный более столетия назад небольшой жилой особняк, в котором ныне располагается посольство, более не в состоянии обеспечивать нормальное функционирование дипмиссии", - добавили в ведомстве.
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"Процесс согласования строительной документации с властями Ирландии длился несколько лет, и детали проекта не являлись ни для кого секретом. Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами", - отметили в МИД РФ .
Там указали, что это далеко не первая публикация в ирландских СМИ с "абсолютно необоснованными инсинуациями" в отношении российского Посольства в Дублине, а содержание материала местного издания британской "Таймс" "красноречиво свидетельствует о том, кто за ним стоит".
"Вынуждены констатировать, что в Ирландии все еще пользуются влиянием те силы, которые в стремлении выслужиться перед кураторами приносят в жертву национальные интересы своей страны, будируя лживый тезис о некой "российской угрозе" безопасности Ирландии", - указали во внешнеполитическом ведомстве.
"Рассчитываем на то, что руководство Ирландии продолжит самостоятельно и выверенно подходить к развитию двусторонних отношений с Россией, сообразуясь с собственными приоритетами, а не в угоду бывшей метрополии, которая, насколько можно судить, до сих пор стремится подчинить своим интересам политику Дублина", - заключили в МИД РФ.
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