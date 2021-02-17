https://ria.ru/20210217/baykonur-1597770135.html

На космодроме Байконур ожидается сокращение численности персонала

На космодроме Байконур ожидается сокращение численности персонала

Сокращение количества работающих на космодроме Байконур сотрудников ожидается в 2021 году, это обусловлено их выходом на пенсию и переездом в Россию, сообщили... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T01:07

2021-02-17T01:07

2021-02-17T01:07

протон-м

земля

космический центр "южный"

цэнки

космос - риа наука

союз

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597519840_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_56ef317ee89dbf7aeb9de19f5a55b80f.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сокращение количества работающих на космодроме Байконур сотрудников ожидается в 2021 году, это обусловлено их выходом на пенсию и переездом в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").Так там прокомментировали информацию, что к концу 2021 года численность персонала на космодроме намечается довести с 5407 человек до 5 тысяч.В пресс-службе пояснили, что оптимизация персонала в космическом центре "Южный" (филиал ЦЭНКИ на космодроме Байконур) связана с развитием технологической инфраструктуры, модернизацией рабочих процессов, устранением дублирования функций, а также повышением производительности труда. "Все эти процессы способствовали тому, что в настоящий момент для обеспечения запусков требуется меньшее количество персонала. Ведь в основу штатной численности филиала заложены технологии и процессы 70–90-х годов, которые сегодня требуют естественной корректировки", - сказали в пресс-службе.Там сообщили, что сокращение численности персонала не затронет непосредственно персонал, принимающий участие в пусках ракет. "Состав совместных расчетов по подготовке и пуску ракет космического назначения и космических аппаратов на протяжении многих лет стабилен и позволяет выполнять поставленные задачи", - сказали в пресс-службе.Снижение численности персонала в 2021 году обусловлено, пояснили в ЦЭНКИ, прежде всего, получением жилищных сертификатов сотрудниками, участвующими в программе отселения на территорию России, а также выходом сотрудников на пенсию.Также в ЦЭНКИ отметили, что в 2020 году массового сокращения сотрудников космического центра "Южный" не проводилось, а увольнения компенсируются набором нового персонала.Байконур - первый космодром мира. В 1957 году с него стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и запущен первый искусственный спутник Земли, в 1961 году – первый космонавт Юрий Гагарин. С 1994 года арендуется Россией у Казахстана до 2050 года.В настоящее время в эксплуатации находятся один стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2" (площадка 31) и два стартовых комплекса для ракет "Протон-М" (площадки 81 и 200). Еще один стартовый комплекс ракеты "Союз-ФГ" (площадка 1) находится на консервации, а стартовый комплекс ракеты "Зенит" (площадка 45) модернизируется под "Союз-5". С 1957 года с космодрома выполнены 1508 орбитальных пусков ракет с 1920 спутниками, а также 1191 пуск межконтинентальных баллистических ракет.

https://ria.ru/20210215/baykonur-1597478127.html

https://ria.ru/20210206/zapusk-1596346628.html

земля

москва

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, земля, космический центр "южный", цэнки, космос - риа наука, союз, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), москва, байконур (город)