На космодроме Байконур ожидается сокращение численности персонала
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сокращение количества работающих на космодроме Байконур сотрудников ожидается в 2021 году, это обусловлено их выходом на пенсию и переездом в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").
"Уменьшение персонала находится в пределах многолетней текучести и составляет 7-8% от общей численности", - сказали в пресс-службе.
Так там прокомментировали информацию, что к концу 2021 года численность персонала на космодроме намечается довести с 5407 человек до 5 тысяч.
В пресс-службе пояснили, что оптимизация персонала в космическом центре "Южный" (филиал ЦЭНКИ на космодроме Байконур) связана с развитием технологической инфраструктуры, модернизацией рабочих процессов, устранением дублирования функций, а также повышением производительности труда. "Все эти процессы способствовали тому, что в настоящий момент для обеспечения запусков требуется меньшее количество персонала. Ведь в основу штатной численности филиала заложены технологии и процессы 70–90-х годов, которые сегодня требуют естественной корректировки", - сказали в пресс-службе.
Там сообщили, что сокращение численности персонала не затронет непосредственно персонал, принимающий участие в пусках ракет. "Состав совместных расчетов по подготовке и пуску ракет космического назначения и космических аппаратов на протяжении многих лет стабилен и позволяет выполнять поставленные задачи", - сказали в пресс-службе.
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Снижение численности персонала в 2021 году обусловлено, пояснили в ЦЭНКИ, прежде всего, получением жилищных сертификатов сотрудниками, участвующими в программе отселения на территорию России, а также выходом сотрудников на пенсию.
Также в ЦЭНКИ отметили, что в 2020 году массового сокращения сотрудников космического центра "Южный" не проводилось, а увольнения компенсируются набором нового персонала.
Байконур - первый космодром мира. В 1957 году с него стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и запущен первый искусственный спутник Земли, в 1961 году – первый космонавт Юрий Гагарин. С 1994 года арендуется Россией у Казахстана до 2050 года.
В настоящее время в эксплуатации находятся один стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2" (площадка 31) и два стартовых комплекса для ракет "Протон-М" (площадки 81 и 200). Еще один стартовый комплекс ракеты "Союз-ФГ" (площадка 1) находится на консервации, а стартовый комплекс ракеты "Зенит" (площадка 45) модернизируется под "Союз-5". С 1957 года с космодрома выполнены 1508 орбитальных пусков ракет с 1920 спутниками, а также 1191 пуск межконтинентальных баллистических ракет.