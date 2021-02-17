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На акции в поддержку арестованного рэпера в Барселоне начались беспорядки
На акции в поддержку арестованного рэпера в Барселоне начались беспорядки
Сотни человек собрались на улицах Барселоны, требуя освобождения рэпера Пабло Аселя, начались столкновения с полицией, сообщает газета Vanguardia. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-17T23:45
2021-02-18T00:01
пабло асель
барселона (город)
испания
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Сотни человек собрались на улицах Барселоны, требуя освобождения рэпера Пабло Аселя, начались столкновения с полицией, сообщает газета Vanguardia.На одном из главных проспектов Барселоны, Пасео-де-Грасия манифестующие подожгли баррикады.Эпицентр протестов сейчас на одной из главных площадей города Уркинаона. Полиция применила резиновые пули.Правоохранители просят граждан не приближаться к районам, где находятся протестующие.Как сообщают местные местные правоохранительные органы, протесты в поддержку рэпера проходят в нескольких городах Каталонии.В Льейде и Жироне были ограблены магазины, подожжены баррикады и автомобили. В Таррагоне протестующими перекрыта автодорога в сторону Валенсии.Акции протеста, которые состоялись накануне, закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродован фасад полицейского участка. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули. Столкновения с полицией также произошли в Валенсии.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
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пабло асель, барселона (город), испания, в мире

На акции в поддержку арестованного рэпера в Барселоне начались беспорядки

23:45 17.02.2021 (обновлено: 00:01 18.02.2021)
 
© AP Photo / Joan MateuУчастник акции протеста в поддержку Пабло Аселя в Барселоне
Участник акции протеста в поддержку Пабло Аселя в Барселоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Joan Mateu
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Сотни человек собрались на улицах Барселоны, требуя освобождения рэпера Пабло Аселя, начались столкновения с полицией, сообщает газета Vanguardia.
На одном из главных проспектов Барселоны, Пасео-де-Грасия манифестующие подожгли баррикады.
Эпицентр протестов сейчас на одной из главных площадей города Уркинаона. Полиция применила резиновые пули.
Правоохранители просят граждан не приближаться к районам, где находятся протестующие.
Как сообщают местные местные правоохранительные органы, протесты в поддержку рэпера проходят в нескольких городах Каталонии.

"В Барселоне группа людей ворвалась в отель на проспекте Пасео-де-Грасия, повредила камеры безопасности и нанесла иной ущерб", - говорится в заявлении в Twitter.

В Льейде и Жироне были ограблены магазины, подожжены баррикады и автомобили. В Таррагоне протестующими перекрыта автодорога в сторону Валенсии.
Акции протеста, которые состоялись накануне, закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродован фасад полицейского участка. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули. Столкновения с полицией также произошли в Валенсии.
В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.
Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
Демонстрации с требованием освободить музыканта Пабло Аселя в Барселона - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00
Испания требует освободить Навального. И бросает в тюрьму певца за твиты
 
Пабло АсельБарселона (город)ИспанияВ мире
 
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