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Банкиры предложили способ повысить прозрачность расходов компаний
Банкиры предложили способ повысить прозрачность расходов компаний
Ассоциация банков России (АБР) обратила внимание на низкую популярность у юрлиц корпоративных банковских карт из-за сложностей с налоговыми вычетами по ним... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:30
2021-02-17T08:30
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) обратила внимание на низкую популярность у юрлиц корпоративных банковских карт из-за сложностей с налоговыми вычетами по ним. Свои предложения по повышению востребованности таких карт ассоциация направила в Федеральную налоговую службу, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.По мнению экспертов, активное использование компаниями безналичных платежей сделает их траты более прозрачными для налоговых органов и облегчит контроль за операциями юрлиц."Статистика говорит о низкой популярности корпоративных кредитных карт в России, особенно по сравнению с некоторыми развитыми зарубежными странами. В настоящее время часть юридических лиц для проведения некоторых видов расчетов предпочитает использовать наличные денежные средства вместо корпоративной банковской карты. На основании проведенного платежной системой "Мир" в декабре 2020 года исследования, около 25% респондентов назвали главной причиной отказа от использования корпоративных карт – сложность принятия по ним НДС к вычету", - говорится в письме ассоциации.Для решения этой проблемы в АБР предлагают расширить реквизитный состав кассового чека недостающими данными из счета-фактуры и предоставить налогоплательщику право на вычет НДС на основании кассового чека по всем расходам, которые были произведены по корпоративной карте.В своем письме ассоциация приводит позицию экспертов, которые оценивают возможное увеличение эмиссии таких карт до 7,5 миллиона штук и оборотов по ним до 7 триллионов рублей в год. "Это позволит перевести часть наличного оборота в безналичный и обеспечить большую прозрачность расчетов юридических лиц, увеличить контроль ФНС России за предприятиями, а также разделить покупки юридических и физических лиц", - считают эксперты.В настоящее время в РФ выпущено около 4 миллионов корпоративных карт, при этом только 50% из них активные, приводит статистику АБР со ссылкой на данные ЦБ. Оборот по картам составляет порядка 3 триллионов рублей в год. Доля оплаты товаров составляет более 60%, услуг – около 30%, работ – менее 10%. Доля покупок, оплаченных корпоративными банковскими картами в общем объеме покупок юридических лиц, не превышает 2%.
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россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Банкиры предложили способ повысить прозрачность расходов компаний

08:30 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) обратила внимание на низкую популярность у юрлиц корпоративных банковских карт из-за сложностей с налоговыми вычетами по ним. Свои предложения по повышению востребованности таких карт ассоциация направила в Федеральную налоговую службу, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению экспертов, активное использование компаниями безналичных платежей сделает их траты более прозрачными для налоговых органов и облегчит контроль за операциями юрлиц.
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"Статистика говорит о низкой популярности корпоративных кредитных карт в России, особенно по сравнению с некоторыми развитыми зарубежными странами. В настоящее время часть юридических лиц для проведения некоторых видов расчетов предпочитает использовать наличные денежные средства вместо корпоративной банковской карты. На основании проведенного платежной системой "Мир" в декабре 2020 года исследования, около 25% респондентов назвали главной причиной отказа от использования корпоративных карт – сложность принятия по ним НДС к вычету", - говорится в письме ассоциации.
Для решения этой проблемы в АБР предлагают расширить реквизитный состав кассового чека недостающими данными из счета-фактуры и предоставить налогоплательщику право на вычет НДС на основании кассового чека по всем расходам, которые были произведены по корпоративной карте.
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В своем письме ассоциация приводит позицию экспертов, которые оценивают возможное увеличение эмиссии таких карт до 7,5 миллиона штук и оборотов по ним до 7 триллионов рублей в год. "Это позволит перевести часть наличного оборота в безналичный и обеспечить большую прозрачность расчетов юридических лиц, увеличить контроль ФНС России за предприятиями, а также разделить покупки юридических и физических лиц", - считают эксперты.
В настоящее время в РФ выпущено около 4 миллионов корпоративных карт, при этом только 50% из них активные, приводит статистику АБР со ссылкой на данные ЦБ. Оборот по картам составляет порядка 3 триллионов рублей в год. Доля оплаты товаров составляет более 60%, услуг – около 30%, работ – менее 10%. Доля покупок, оплаченных корпоративными банковскими картами в общем объеме покупок юридических лиц, не превышает 2%.
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