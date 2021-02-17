https://ria.ru/20210217/banki-1597780956.html

Банкиры предложили способ повысить прозрачность расходов компаний

Банкиры предложили способ повысить прозрачность расходов компаний

Ассоциация банков России (АБР) обратила внимание на низкую популярность у юрлиц корпоративных банковских карт из-за сложностей с налоговыми вычетами по ним... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:30

2021-02-17T08:30

2021-02-17T08:30

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) обратила внимание на низкую популярность у юрлиц корпоративных банковских карт из-за сложностей с налоговыми вычетами по ним. Свои предложения по повышению востребованности таких карт ассоциация направила в Федеральную налоговую службу, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.По мнению экспертов, активное использование компаниями безналичных платежей сделает их траты более прозрачными для налоговых органов и облегчит контроль за операциями юрлиц."Статистика говорит о низкой популярности корпоративных кредитных карт в России, особенно по сравнению с некоторыми развитыми зарубежными странами. В настоящее время часть юридических лиц для проведения некоторых видов расчетов предпочитает использовать наличные денежные средства вместо корпоративной банковской карты. На основании проведенного платежной системой "Мир" в декабре 2020 года исследования, около 25% респондентов назвали главной причиной отказа от использования корпоративных карт – сложность принятия по ним НДС к вычету", - говорится в письме ассоциации.Для решения этой проблемы в АБР предлагают расширить реквизитный состав кассового чека недостающими данными из счета-фактуры и предоставить налогоплательщику право на вычет НДС на основании кассового чека по всем расходам, которые были произведены по корпоративной карте.В своем письме ассоциация приводит позицию экспертов, которые оценивают возможное увеличение эмиссии таких карт до 7,5 миллиона штук и оборотов по ним до 7 триллионов рублей в год. "Это позволит перевести часть наличного оборота в безналичный и обеспечить большую прозрачность расчетов юридических лиц, увеличить контроль ФНС России за предприятиями, а также разделить покупки юридических и физических лиц", - считают эксперты.В настоящее время в РФ выпущено около 4 миллионов корпоративных карт, при этом только 50% из них активные, приводит статистику АБР со ссылкой на данные ЦБ. Оборот по картам составляет порядка 3 триллионов рублей в год. Доля оплаты товаров составляет более 60%, услуг – около 30%, работ – менее 10%. Доля покупок, оплаченных корпоративными банковскими картами в общем объеме покупок юридических лиц, не превышает 2%.

https://realty.ria.ru/20200903/fns-1576663315.html

https://ria.ru/20201130/nalichnye-1586891330.html

https://ria.ru/20200331/1569406277.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика