Банкиры предложили способ повысить прозрачность расходов компаний
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ассоциация банков России (АБР) обратила внимание на низкую популярность у юрлиц корпоративных банковских карт из-за сложностей с налоговыми вычетами по ним. Свои предложения по повышению востребованности таких карт ассоциация направила в Федеральную налоговую службу, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению экспертов, активное использование компаниями безналичных платежей сделает их траты более прозрачными для налоговых органов и облегчит контроль за операциями юрлиц.
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"Статистика говорит о низкой популярности корпоративных кредитных карт в России, особенно по сравнению с некоторыми развитыми зарубежными странами. В настоящее время часть юридических лиц для проведения некоторых видов расчетов предпочитает использовать наличные денежные средства вместо корпоративной банковской карты. На основании проведенного платежной системой "Мир" в декабре 2020 года исследования, около 25% респондентов назвали главной причиной отказа от использования корпоративных карт – сложность принятия по ним НДС к вычету", - говорится в письме ассоциации.
Для решения этой проблемы в АБР предлагают расширить реквизитный состав кассового чека недостающими данными из счета-фактуры и предоставить налогоплательщику право на вычет НДС на основании кассового чека по всем расходам, которые были произведены по корпоративной карте.
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В своем письме ассоциация приводит позицию экспертов, которые оценивают возможное увеличение эмиссии таких карт до 7,5 миллиона штук и оборотов по ним до 7 триллионов рублей в год. "Это позволит перевести часть наличного оборота в безналичный и обеспечить большую прозрачность расчетов юридических лиц, увеличить контроль ФНС России за предприятиями, а также разделить покупки юридических и физических лиц", - считают эксперты.
В настоящее время в РФ выпущено около 4 миллионов корпоративных карт, при этом только 50% из них активные, приводит статистику АБР со ссылкой на данные ЦБ. Оборот по картам составляет порядка 3 триллионов рублей в год. Доля оплаты товаров составляет более 60%, услуг – около 30%, работ – менее 10%. Доля покупок, оплаченных корпоративными банковскими картами в общем объеме покупок юридических лиц, не превышает 2%.
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