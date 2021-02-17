Сенатор прокомментировал призывы вернуть Бандере звание "Героя Украины"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международное сообщество должно "ставить на место" тех, кто призывает вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере, они противопоставляют себя человечеству, считает заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Андрей Климов.
Ранее Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.
"Я российский сенатор, патриот, для которого Бандера - не лучший персонаж в истории... Здесь надо не рекламировать очередную акцию такого рода, а добиваться того, чтобы страны, где официально фашистские и неонацистские движения наказуемы, чтобы они тоже приняли участие в наказании за такого рода деяния. Надо добиваться, чтобы международное сообщество, а не отдельные депутаты или сенаторы, с совершенно другой стороны ставили на место этих вот",- сказал Климов РИА Новости.
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"Все, что делается вокруг фашистских преступников, преступно само по себе уже - продвижение, пропаганда, воспевание. Люди во Львове, которые принимают такие решения, они противопоставляют себя сотням государств мира. Всему человечеству",- подчеркнул Климов.