Сенатор прокомментировал призывы вернуть Бандере звание "Героя Украины"

"Я российский сенатор, патриот, для которого Бандера - не лучший персонаж в истории... Здесь надо не рекламировать очередную акцию такого рода, а добиваться того, чтобы страны, где официально фашистские и неонацистские движения наказуемы, чтобы они тоже приняли участие в наказании за такого рода деяния. Надо добиваться, чтобы международное сообщество, а не отдельные депутаты или сенаторы, с совершенно другой стороны ставили на место этих вот",- сказал Климов РИА Новости.