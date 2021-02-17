Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:55 17.02.2021 (обновлено: 03:56 17.02.2021)
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.
"Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную раду Украины внести изменения в закон Украины "О государственных наградах Украины"… в части возможности присвоения статуса "Герой Украины" лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины", - говорится в тексте обращения, которое приводится на сайте облсовета.
В облсовете также добавили, что, по их мнению, деятельность Степана Бандеры "символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство".
В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины также попросил президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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