https://ria.ru/20210217/bandera-1597774254.html

Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"

Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"

Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:55

2021-02-17T03:55

2021-02-17T03:56

россия

украинская повстанческая армия

верховная рада украины

организация украинских националистов

владимир зеленский

степан бандера

виктор ющенко

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/15173/81/151738197_0:84:360:287_1920x0_80_0_0_57f50f639198c773b4ffb92db9c01f48.jpg

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.В облсовете также добавили, что, по их мнению, деятельность Степана Бандеры "символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство".В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины также попросил президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210211/pamyatnik-1597107436.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украинская повстанческая армия, верховная рада украины, организация украинских националистов, владимир зеленский, степан бандера, виктор ющенко, киев, украина, в мире