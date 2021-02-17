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Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:55
2021-02-17T03:56
россия
украинская повстанческая армия
верховная рада украины
организация украинских националистов
владимир зеленский
степан бандера
виктор ющенко
киев
украина
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.В облсовете также добавили, что, по их мнению, деятельность Степана Бандеры "символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство".В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины также попросил президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, украинская повстанческая армия, верховная рада украины, организация украинских националистов, владимир зеленский, степан бандера, виктор ющенко, киев, украина, в мире

Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"

03:55 17.02.2021 (обновлено: 03:56 17.02.2021)
 
© www.berkovich-zametki.comСтепан Бандера
Степан Бандера - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© www.berkovich-zametki.com
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.
"Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную раду Украины внести изменения в закон Украины "О государственных наградах Украины"… в части возможности присвоения статуса "Герой Украины" лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины", - говорится в тексте обращения, которое приводится на сайте облсовета.
В облсовете также добавили, что, по их мнению, деятельность Степана Бандеры "символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство".
В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины также попросил президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РоссияУкраинская повстанческая армияВерховная Рада УкраиныОрганизация украинских националистовВладимир ЗеленскийСтепан БандераВиктор ЮщенкоКиевУкраинаВ мире
 
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