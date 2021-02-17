https://ria.ru/20210217/babariko-1597828526.html

ВС Белоруссии отказался заменить меру пресечения Бабарико

ВС Белоруссии отказался заменить меру пресечения Бабарико

Верховный суд Белоруссии отказал защите бывшего председателя правления Белгазпромбанка и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в удовлетворении... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:07

2021-02-17T13:07

2021-02-17T13:34

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии отказал защите бывшего председателя правления Белгазпромбанка и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в удовлетворении ходатайства об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.Бабарико с июня 2020 года содержится в СИЗО КГБ республики по обвинению в экономических преступлениях. В среду Верховный суд Белоруссии приступил к судебному разбирательству по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико. Его адвокаты заявили ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, мотивировав это тем, что Бабарико не намерен скрываться."Учитывая характер предъявленного обвинения и личность обвиняемого, который может скрыться от суда и воспрепятствовать рассмотрению дела, судебная коллегия считает, что оснований для изменения меры пресечения не имеется", - сказал председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий.Следствие считает, что группа топ-менеджеров банка во главе с Бабарико с начала 2004 года по середину июня 2020 года незаконно получала от представителей коммерческих структур взятки в сумме не менее 30,5 миллиона белорусских рублей (около 12 миллионов долларов) "за выполнение определенных действий и благоприятное решение вопросов по выдаче кредитных ресурсов банка".Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Бабарико вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с законодательством, грозит максимум лишение свободы на срок до 15 лет. Он свою вину не признал и досудебное соглашение со следствием не заключал.Заместителям председателя правления Белгазпромбанка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 УК ("получение взятки"). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Еще одному фигуранту дела - учредителю предприятия "Активлизинг" Виктору Кобяку - предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "дача взятки в крупном размере". Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. При этом Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном и Кобяком заключены досудебные соглашения со следствием.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире