https://ria.ru/20210217/avariya-1597927244.html

Около 50 домов в Липецке остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

Около 50 домов в Липецке остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

Прорыв теплотрассы оставил без отопления 50 домов с населением около 23 тысяч человек в Липецке, сообщил РИА Новости представитель городского управления по... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T22:27

2021-02-17T22:27

2021-02-17T22:27

россия

липецк

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Прорыв теплотрассы оставил без отопления 50 домов с населением около 23 тысяч человек в Липецке, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.Прорыв трубопровода диаметром 530 миллиметров по проспекту Победы в Липецке произошел около 17.00 среды. В результате, по данным липецкого филиала "Квадры", было отключено теплоснабжение около 50 жилых домов.Сейчас в Липецке 12 градусов мороза.

https://ria.ru/20210210/otoplenie-1596868407.html

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липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, липецк, происшествия