https://ria.ru/20210217/avariya-1597927244.html
Около 50 домов в Липецке остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Около 50 домов в Липецке остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Прорыв теплотрассы оставил без отопления 50 домов с населением около 23 тысяч человек в Липецке, сообщил РИА Новости представитель городского управления по... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:27
2021-02-17T22:27
2021-02-17T22:27
россия
липецк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587345881_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a726643f63f5577968978de1fd38a95.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Прорыв теплотрассы оставил без отопления 50 домов с населением около 23 тысяч человек в Липецке, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.Прорыв трубопровода диаметром 530 миллиметров по проспекту Победы в Липецке произошел около 17.00 среды. В результате, по данным липецкого филиала "Квадры", было отключено теплоснабжение около 50 жилых домов.Сейчас в Липецке 12 градусов мороза.
https://ria.ru/20210210/otoplenie-1596868407.html
россия
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587345881_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_66ecbb4ea6ece0b7ce51055ae1d95df9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, липецк, происшествия