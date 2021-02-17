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Около 50 домов в Липецке остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Около 50 домов в Липецке остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Прорыв теплотрассы оставил без отопления 50 домов с населением около 23 тысяч человек в Липецке, сообщил РИА Новости представитель городского управления по... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:27
2021-02-17T22:27
россия
липецк
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Прорыв теплотрассы оставил без отопления 50 домов с населением около 23 тысяч человек в Липецке, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.Прорыв трубопровода диаметром 530 миллиметров по проспекту Победы в Липецке произошел около 17.00 среды. В результате, по данным липецкого филиала "Квадры", было отключено теплоснабжение около 50 жилых домов.Сейчас в Липецке 12 градусов мороза.
https://ria.ru/20210210/otoplenie-1596868407.html
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россия, липецк, происшествия

Около 50 домов в Липецке остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

22:27 17.02.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Липецкой областиТридцатиметровое граффити со спасателями за работой появилось на стене многоэтажного дома в Липецке, рисунок посвящен 30-летию МЧС РФ
Тридцатиметровое граффити со спасателями за работой появилось на стене многоэтажного дома в Липецке, рисунок посвящен 30-летию МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по Липецкой области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Прорыв теплотрассы оставил без отопления 50 домов с населением около 23 тысяч человек в Липецке, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.
Прорыв трубопровода диаметром 530 миллиметров по проспекту Победы в Липецке произошел около 17.00 среды. В результате, по данным липецкого филиала "Квадры", было отключено теплоснабжение около 50 жилых домов.
Константин Светлаков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 17:19
Власти Березников дали совет жителям, недовольным счетами за отопление

"В районе отключения проживают 22 560 человек", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в Липецке 12 градусов мороза.
 
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