https://ria.ru/20210217/avariya-1597832199.html

В Подмосковье на трассе произошло массовое ДТП

В Подмосковье на трассе произошло массовое ДТП

Сразу шесть автомашин столкнулись на федеральной автомобильной дороге М-2 "Крым" вблизи подмосковного Подольска, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:26

2021-02-17T13:26

2021-02-17T14:45

москва

подольск

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сразу шесть автомашин столкнулись на федеральной автомобильной дороге М-2 "Крым" вблизи подмосковного Подольска, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, движение в сторону Москвы из-за ДТП сильно затруднено. Информация о причинах столкновения и пострадавших уточняется.

москва

подольск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, подольск, происшествия