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В Подмосковье на трассе произошло массовое ДТП
В Подмосковье на трассе произошло массовое ДТП
Сразу шесть автомашин столкнулись на федеральной автомобильной дороге М-2 "Крым" вблизи подмосковного Подольска, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:26
2021-02-17T13:26
2021-02-17T14:45
москва
подольск
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сразу шесть автомашин столкнулись на федеральной автомобильной дороге М-2 "Крым" вблизи подмосковного Подольска, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, движение в сторону Москвы из-за ДТП сильно затруднено. Информация о причинах столкновения и пострадавших уточняется.
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РИА Новости
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москва, подольск, происшествия