https://ria.ru/20210217/assanzh-1597905625.html

США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа

США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа

Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его защита попросила суд дать дополнительное... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:18

2021-02-17T19:18

2021-02-17T21:13

wikileaks

джулиан ассанж

швеция

эквадор

лондон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576886303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14d393dc963143a8fbd9a68cc61af732.jpg

ЛОНДОН, 17 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его защита попросила суд дать дополнительное время для ответа, сообщил оргкомитет движения Don't Extradite Assange.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение, им на это дали несколько недель."Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого", — говорится в сообщении.Следующий шаг на процессе предстоит сделать защите Ассанжа. Don't Extradite Assange приводит заявление его подруги Стеллы Морис, которая сообщает, что адвокаты попросят суд предоставить время для обсуждения дальнейшей стратегии и подготовки аргументации.Ассанж уже более 500 дней находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности "Белмарш" к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождение под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу о передаче его Вашингтону начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого американские власти объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210213/assanzh-1597362434.html

https://ria.ru/20210203/napominanie-1595846119.html

https://ria.ru/20210104/assanzh-1591989161.html

швеция

эквадор

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, сша, в мире