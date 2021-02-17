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США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа
США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа
Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его защита попросила суд дать дополнительное... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:18
2021-02-17T21:13
wikileaks
джулиан ассанж
швеция
эквадор
лондон
сша
в мире
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ЛОНДОН, 17 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его защита попросила суд дать дополнительное время для ответа, сообщил оргкомитет движения Don't Extradite Assange.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение, им на это дали несколько недель."Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого", — говорится в сообщении.Следующий шаг на процессе предстоит сделать защите Ассанжа. Don't Extradite Assange приводит заявление его подруги Стеллы Морис, которая сообщает, что адвокаты попросят суд предоставить время для обсуждения дальнейшей стратегии и подготовки аргументации.Ассанж уже более 500 дней находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности "Белмарш" к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождение под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу о передаче его Вашингтону начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого американские власти объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20210213/assanzh-1597362434.html
https://ria.ru/20210203/napominanie-1595846119.html
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wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, сша, в мире

США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа

19:18 17.02.2021 (обновлено: 21:13 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 17 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его защита попросила суд дать дополнительное время для ответа, сообщил оргкомитет движения Don't Extradite Assange.
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение, им на это дали несколько недель.
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В Госдуме назвали Ассанжа "идейным врагом американских глобалистов"
"Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого", — говорится в сообщении.
Следующий шаг на процессе предстоит сделать защите Ассанжа. Don't Extradite Assange приводит заявление его подруги Стеллы Морис, которая сообщает, что адвокаты попросят суд предоставить время для обсуждения дальнейшей стратегии и подготовки аргументации.
Ассанж уже более 500 дней находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности "Белмарш" к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождение под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 14:06
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Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу о передаче его Вашингтону начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого американские власти объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 18:35
Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
 
WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорЛондонСШАВ мире
 
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