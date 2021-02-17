https://ria.ru/20210217/apple-1597812864.html

Стали известны характеристики процессора Apple M1X для новых Mac

Стали известны характеристики процессора Apple M1X для новых Mac

Apple готовится к запуску компьютеров, основанных на втором процессоре семейства Apple Silicon. О характеристиках M1X сообщает Gizmochina. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:51

2021-02-17T11:51

2021-02-17T11:51

наука

macbook

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Apple готовится к запуску компьютеров, основанных на втором процессоре семейства Apple Silicon. О характеристиках M1X сообщает Gizmochina.Новинка станет производительней, чем базовый M1 — процессор получит 12 ядер, а графическая подсистема будет 16-ядерной. Ожидается, что M1X заработает на максимальной тактовой частоте 3,2 ГГц и будет основан на 5-нм техпроцессе, как и первый процессор Apple Silicon.Чип Apple M1X должен стать основой для новых MacBook Pro (14 и 16 дюймов) и 27-дюймового моноблочного компьютера iMac. Все эти модели выйдут на рынок уже в 2021 году.В Купертино активно переходят от процессоров архитектуры x86, которые выпускаются для Apple Intel, к собственной платформе. Компьютеры и лэптопы, получившие новый чип Apple M1 уже себя зарекомендовали, как мощные и производительные решения.

https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

macbook, apple, купертино, технологии