https://ria.ru/20210217/apple-1597812864.html
Стали известны характеристики процессора Apple M1X для новых Mac
Стали известны характеристики процессора Apple M1X для новых Mac
Apple готовится к запуску компьютеров, основанных на втором процессоре семейства Apple Silicon. О характеристиках M1X сообщает Gizmochina. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:51
2021-02-17T11:51
2021-02-17T11:51
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купертино
технологии
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Apple готовится к запуску компьютеров, основанных на втором процессоре семейства Apple Silicon. О характеристиках M1X сообщает Gizmochina.Новинка станет производительней, чем базовый M1 — процессор получит 12 ядер, а графическая подсистема будет 16-ядерной. Ожидается, что M1X заработает на максимальной тактовой частоте 3,2 ГГц и будет основан на 5-нм техпроцессе, как и первый процессор Apple Silicon.Чип Apple M1X должен стать основой для новых MacBook Pro (14 и 16 дюймов) и 27-дюймового моноблочного компьютера iMac. Все эти модели выйдут на рынок уже в 2021 году.В Купертино активно переходят от процессоров архитектуры x86, которые выпускаются для Apple Intel, к собственной платформе. Компьютеры и лэптопы, получившие новый чип Apple M1 уже себя зарекомендовали, как мощные и производительные решения.
https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html
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macbook, apple, купертино, технологии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Apple готовится к запуску компьютеров, основанных на втором процессоре семейства Apple Silicon. О характеристиках M1X сообщает
Gizmochina.
Новинка станет производительней, чем базовый M1 — процессор получит 12 ядер, а графическая подсистема будет 16-ядерной. Ожидается, что M1X заработает на максимальной тактовой частоте 3,2 ГГц и будет основан на 5-нм техпроцессе, как и первый процессор Apple Silicon.
Чип Apple M1X должен стать основой для новых MacBook Pro (14 и 16 дюймов) и 27-дюймового моноблочного компьютера iMac. Все эти модели выйдут на рынок уже в 2021 году.
В Купертино активно переходят от процессоров архитектуры x86, которые выпускаются для Apple Intel, к собственной платформе. Компьютеры и лэптопы, получившие новый чип Apple M1 уже себя зарекомендовали, как мощные и производительные решения.