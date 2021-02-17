https://ria.ru/20210217/antitela-1597887149.html

Во Франции запретили продажу теста на выявление антител к COVID-19 в моче

Во Франции запретили продажу теста на выявление антител к COVID-19 в моче

Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) запретило продажу и распространения теста, который РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:39

2021-02-17T17:39

2021-02-17T17:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

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в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) запретило продажу и распространения теста, который якобы позволял обнаружить в моче антитела к COVID-19.Экспресс-тест для самостоятельного использования Sars-CoV-2 Urine Antibody Rapid test производится компаниями Inno-Bio (Шанхай) и Olisacare. Регулятор отметил, что производители, кроме того, не получили сертификат соответствия на свою продукцию при выходе на французский рынок.Власти еще раз напомнили, что все тесты для самостоятельного использования (кроме тестов на беременность) должны продаваться только в аптеках.

https://ria.ru/20201202/antitela-1587363579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, китай, в мире