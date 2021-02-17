https://ria.ru/20210217/antitela-1597887149.html
Во Франции запретили продажу теста на выявление антител к COVID-19 в моче
Во Франции запретили продажу теста на выявление антител к COVID-19 в моче
Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) запретило продажу и распространения теста, который РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:39
2021-02-17T17:39
2021-02-17T17:39
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франция
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) запретило продажу и распространения теста, который якобы позволял обнаружить в моче антитела к COVID-19.Экспресс-тест для самостоятельного использования Sars-CoV-2 Urine Antibody Rapid test производится компаниями Inno-Bio (Шанхай) и Olisacare. Регулятор отметил, что производители, кроме того, не получили сертификат соответствия на свою продукцию при выходе на французский рынок.Власти еще раз напомнили, что все тесты для самостоятельного использования (кроме тестов на беременность) должны продаваться только в аптеках.
https://ria.ru/20201202/antitela-1587363579.html
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коронавирус covid-19, франция, китай, в мире