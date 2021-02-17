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Во Франции запретили продажу теста на выявление антител к COVID-19 в моче
Во Франции запретили продажу теста на выявление антител к COVID-19 в моче
Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) запретило продажу и распространения теста, который РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:39
2021-02-17T17:39
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коронавирус covid-19
франция
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в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) запретило продажу и распространения теста, который якобы позволял обнаружить в моче антитела к COVID-19.Экспресс-тест для самостоятельного использования Sars-CoV-2 Urine Antibody Rapid test производится компаниями Inno-Bio (Шанхай) и Olisacare. Регулятор отметил, что производители, кроме того, не получили сертификат соответствия на свою продукцию при выходе на французский рынок.Власти еще раз напомнили, что все тесты для самостоятельного использования (кроме тестов на беременность) должны продаваться только в аптеках.
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коронавирус covid-19, франция, китай, в мире

Во Франции запретили продажу теста на выявление антител к COVID-19 в моче

17:39 17.02.2021
 
© REUTERS / Stephane MaheЦентр тестирования на коронавирус (COVID-19) в Ле-Сабль-д'Олон, Франция
Центр тестирования на коронавирус (COVID-19) в Ле-Сабль-д'Олон, Франция - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© REUTERS / Stephane Mahe
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) запретило продажу и распространения теста, который якобы позволял обнаружить в моче антитела к COVID-19.
"Мы не имеем никаких доказательств эффективности этого теста, учитывая, что антитела, как правило, не обнаруживаются в моче… Таким образом, мы приняли решение о запрещении его продажи", - говорится в коммюнике. Потребителей, которые уже приобрели тест, призывают его не использовать.
Экспресс-тест для самостоятельного использования Sars-CoV-2 Urine Antibody Rapid test производится компаниями Inno-Bio (Шанхай) и Olisacare. Регулятор отметил, что производители, кроме того, не получили сертификат соответствия на свою продукцию при выходе на французский рынок.
Власти еще раз напомнили, что все тесты для самостоятельного использования (кроме тестов на беременность) должны продаваться только в аптеках.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияКитайВ мире
 
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