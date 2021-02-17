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https://ria.ru/20210217/antitela-1597769205.html
Врач Поздняков объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации
Врач Поздняков объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации
После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2 и иногда получают отрицательный результат, так как... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T00:33
2021-02-17T04:37
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2 и иногда получают отрицательный результат, так как проходят неправильно выбранное лабораторное исследование, рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он также рассказал, что в структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов (производителей антител), нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов является маркером приобретенного иммунитета к COVID-19 и для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований.Эксперт отмечает, что иммунная система разных людей может избирательно реагировать выработкой антител на антигены SARS-CoV-2, так у некоторых перенесших COVID-19 пациентов обнаруживаются антитела только к спайковому антигену. "У других пациентов - к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену", - добавил он.Поздняков подытожил, что, если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S) для проверки наличия или отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета.
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андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

Врач Поздняков объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации

00:33 17.02.2021 (обновлено: 04:37 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВакцина от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2 и иногда получают отрицательный результат, так как проходят неправильно выбранное лабораторное исследование, рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Поствакцинальный тест - это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела", - сказал Поздняков, слова которого приводятся в сообщении.
Он также рассказал, что в структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов (производителей антител), нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов является маркером приобретенного иммунитета к COVID-19 и для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований.
Эксперт отмечает, что иммунная система разных людей может избирательно реагировать выработкой антител на антигены SARS-CoV-2, так у некоторых перенесших COVID-19 пациентов обнаруживаются антитела только к спайковому антигену. "У других пациентов - к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену", - добавил он.
Поздняков подытожил, что, если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S) для проверки наличия или отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета.
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