https://ria.ru/20210217/almaz-1597780286.html
В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса
В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса
"АЛРОСА" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:22
2021-02-17T08:22
2021-02-17T09:15
вакцина "спутник v"
россия
республика саха (якутия)
алроса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597784210_0:180:2807:1758_1920x0_80_0_0_c62b0be582a7e180ee246b7dd5a4ee63.jpg
ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. "АЛРОСА" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба компании."АЛРОСА приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что 100,53-каратный алмаз имеет форму уплощённого октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.Комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина была названа "Спутник V" в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.Россыпные месторождения на северо-западе Якутии, где работает дочернее предприятие АЛРОСА "Алмазы Анабара", традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков.
https://ria.ru/20210119/kvanty-1593658056.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597784210_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_69a41636b3ba6a26bba52277af484a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", россия, республика саха (якутия), алроса
ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости.
"АЛРОСА
" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии
, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V
", сообщает пресс-служба компании.
"АЛРОСА приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что 100,53-каратный алмаз имеет форму уплощённого октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.
"Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки – исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни", - приводятся слова гендиректора компании Сергея Иванова.
Комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), была зарегистрирована Минздравом РФ
в августе 2020 года. Вакцина была названа "Спутник V" в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.
Россыпные месторождения на северо-западе Якутии, где работает дочернее предприятие АЛРОСА "Алмазы Анабара", традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков.