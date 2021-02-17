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В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса
В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса
"АЛРОСА" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:22
2021-02-17T09:15
вакцина "спутник v"
россия
республика саха (якутия)
алроса
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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. "АЛРОСА" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба компании."АЛРОСА приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что 100,53-каратный алмаз имеет форму уплощённого октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.Комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина была названа "Спутник V" в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.Россыпные месторождения на северо-западе Якутии, где работает дочернее предприятие АЛРОСА "Алмазы Анабара", традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков.
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вакцина "спутник v", россия, республика саха (якутия), алроса

В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса

08:22 17.02.2021 (обновлено: 09:15 17.02.2021)
 
© Фото : АлросаАлмаз, которому присвоено имя в честь вакцины "Спутник V"
Алмаз, которому присвоено имя в честь вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : Алроса
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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. "АЛРОСА" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба компании.
"АЛРОСА приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что 100,53-каратный алмаз имеет форму уплощённого октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.
"Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки – исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни", - приводятся слова гендиректора компании Сергея Иванова.
Комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина была названа "Спутник V" в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.
Россыпные месторождения на северо-западе Якутии, где работает дочернее предприятие АЛРОСА "Алмазы Анабара", традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков.
Лазер - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 12:54Наука
Ученые создали генератор квантовых импульсов из кристалла алмаза
 
Вакцина "Спутник V"РоссияРеспублика Саха (Якутия)Алроса
 
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