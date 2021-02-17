https://ria.ru/20210217/almaz-1597780286.html

В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса

В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса

"АЛРОСА" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:22

2021-02-17T08:22

2021-02-17T09:15

вакцина "спутник v"

россия

республика саха (якутия)

алроса

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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. "АЛРОСА" присвоила крупному алмазу, добытому в Якутии, название первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба компании."АЛРОСА приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что 100,53-каратный алмаз имеет форму уплощённого октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.Комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина была названа "Спутник V" в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.Россыпные месторождения на северо-западе Якутии, где работает дочернее предприятие АЛРОСА "Алмазы Анабара", традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков.

https://ria.ru/20210119/kvanty-1593658056.html

россия

республика саха (якутия)

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вакцина "спутник v", россия, республика саха (якутия), алроса