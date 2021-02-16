Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/zvon-1597617094.html
Раскрыта опасность звона в ушах
Раскрыта опасность звона в ушах
Звон в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет и других, об этом "Пятому каналу"... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:32
2021-02-16T10:51
александр евдокимов
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150607/38/1506073802_0:264:4896:3018_1920x0_80_0_0_4fa99560f3a4bd72ad4a3b4bffa86a68.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Звон в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет и других, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.Так, спровоцировать тиннитус могут сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка, а также воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава. "Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде — он начинает сильнее пульсировать", — объяснил Евдокимов.По его словам, звон в ушах может вызвать и сахарный диабет, так как это заболевание поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.Еще одной причиной шума в ушах может стать проблема шейного отдела позвоночника. Как объяснил врач, из-за остеохондроза также может возникать ангиоспазм или извитость сосудов, что приводит к повышению турбулентности крови."Очень частая причина — это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями", — сообщил специалист.При этом спровоцировать тиннитус могут проблемы с артериальным давлением. По словам невролога, данным симптомом могут сопровождаться повышение или снижение давления, также его способен вызывать прием лекарственных препаратов.Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.
https://ria.ru/20210216/zdravookhranenie-1597614321.html
https://ria.ru/20201104/ushi-1583048967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150607/38/1506073802_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_182a06999213af0c3bc24bfb369e52fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр евдокимов, здоровье, общество

Раскрыта опасность звона в ушах

02:32 16.02.2021 (обновлено: 10:51 16.02.2021)
 
© Fotolia / tab62Стресс
Стресс - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Fotolia / tab62
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Звон в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет и других, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.
Так, спровоцировать тиннитус могут сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка, а также воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава. "Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде — он начинает сильнее пульсировать", — объяснил Евдокимов.
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
00:49Наука
Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни
По его словам, звон в ушах может вызвать и сахарный диабет, так как это заболевание поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.
Еще одной причиной шума в ушах может стать проблема шейного отдела позвоночника. Как объяснил врач, из-за остеохондроза также может возникать ангиоспазм или извитость сосудов, что приводит к повышению турбулентности крови.
"Очень частая причина — это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями", — сообщил специалист.
При этом спровоцировать тиннитус могут проблемы с артериальным давлением. По словам невролога, данным симптомом могут сопровождаться повышение или снижение давления, также его способен вызывать прием лекарственных препаратов.
Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября 2020, 17:51Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали одним из симптомов COVID-19 заложенность ушей
 
Александр ЕвдокимовЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33В Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2"
14:32Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля
14:29Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания
14:28Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет, заявил игумен
14:27Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
14:27В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
14:24В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
14:24В Волгограде загорелись торговые павильоны
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
Лента новостейМолния