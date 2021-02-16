https://ria.ru/20210216/zvon-1597617094.html

Раскрыта опасность звона в ушах

Раскрыта опасность звона в ушах

Звон в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет и других, об этом "Пятому каналу"... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T02:32

2021-02-16T02:32

2021-02-16T10:51

александр евдокимов

здоровье

общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Звон в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет и других, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.Так, спровоцировать тиннитус могут сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка, а также воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава. "Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде — он начинает сильнее пульсировать", — объяснил Евдокимов.По его словам, звон в ушах может вызвать и сахарный диабет, так как это заболевание поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.Еще одной причиной шума в ушах может стать проблема шейного отдела позвоночника. Как объяснил врач, из-за остеохондроза также может возникать ангиоспазм или извитость сосудов, что приводит к повышению турбулентности крови."Очень частая причина — это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями", — сообщил специалист.При этом спровоцировать тиннитус могут проблемы с артериальным давлением. По словам невролога, данным симптомом могут сопровождаться повышение или снижение давления, также его способен вызывать прием лекарственных препаратов.Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.

https://ria.ru/20210216/zdravookhranenie-1597614321.html

https://ria.ru/20201104/ushi-1583048967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр евдокимов, здоровье, общество