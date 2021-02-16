https://ria.ru/20210216/zvanie-1597689538.html

Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания

Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присуждении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести". РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:29

2021-02-16T14:29

2021-02-16T14:34

россия

дальний восток

михаил дегтярев

владимир путин

комсомольск-на-амуре

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597688097_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_f6fbc1a3e527cf8547f0a9e26cd138de.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присуждении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести".В ходе рабочей встречи врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил президента от имени всех жителей города присвоить Комсомольску-на Амуре звание "Город трудовой доблести".Он отметил, что Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром Дальнего Востока. "Город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях – повышение обороноспособности, промышленность. Так что, безусловно, я понимаю, о чем идет речь", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20210216/degtyarev-1597689131.html

россия

дальний восток

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, михаил дегтярев, владимир путин, комсомольск-на-амуре, общество