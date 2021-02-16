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Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания
Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присуждении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:29
2021-02-16T14:29
2021-02-16T14:34
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дальний восток
михаил дегтярев
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присуждении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести".В ходе рабочей встречи врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил президента от имени всех жителей города присвоить Комсомольску-на Амуре звание "Город трудовой доблести".Он отметил, что Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром Дальнего Востока. "Город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях – повышение обороноспособности, промышленность. Так что, безусловно, я понимаю, о чем идет речь", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20210216/degtyarev-1597689131.html
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россия, дальний восток, михаил дегтярев, владимир путин, комсомольск-на-амуре, общество