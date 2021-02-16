В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил разработать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" федеральную программу по сохранению психического здоровья россиян.
"Я не призываю создавать отдельно министерство. Однако разработать федеральную программу в рамках нацпроекта "Здравоохранение" просто необходимо. Уже сейчас огромное количество опросов отмечают повышенную тревожность и озлобленность людей. С этим надо работать, а не ждать печальных последствий", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он пояснил, что когда человек ломает руку и из-за этого не выходит на работу, то к этому в России относятся с пониманием, однако в случае, если сотрудник решит взять больничный в связи с переутомлением или профессиональным выгоранием, понимания, скорее всего, не будет как со стороны большинства медсообщества, так и со стороны работодателей.
"Да, есть редкие случаи. Но это скорее исключение. Хотя психическое здоровье не менее, а как правило, и более значимо, чем физическое", - сказал Менделевич.
13 февраля, 05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России