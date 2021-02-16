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В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья
В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил разработать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" федеральную программу по... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:07
2021-02-16T16:07
россия
борис менделевич
здоровье - общество
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил разработать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" федеральную программу по сохранению психического здоровья россиян.Он пояснил, что когда человек ломает руку и из-за этого не выходит на работу, то к этому в России относятся с пониманием, однако в случае, если сотрудник решит взять больничный в связи с переутомлением или профессиональным выгоранием, понимания, скорее всего, не будет как со стороны большинства медсообщества, так и со стороны работодателей."Да, есть редкие случаи. Но это скорее исключение. Хотя психическое здоровье не менее, а как правило, и более значимо, чем физическое", - сказал Менделевич.
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россия, борис менделевич, здоровье - общество, госдума рф, общество

В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья

16:07 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил разработать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" федеральную программу по сохранению психического здоровья россиян.
"Я не призываю создавать отдельно министерство. Однако разработать федеральную программу в рамках нацпроекта "Здравоохранение" просто необходимо. Уже сейчас огромное количество опросов отмечают повышенную тревожность и озлобленность людей. С этим надо работать, а не ждать печальных последствий", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он пояснил, что когда человек ломает руку и из-за этого не выходит на работу, то к этому в России относятся с пониманием, однако в случае, если сотрудник решит взять больничный в связи с переутомлением или профессиональным выгоранием, понимания, скорее всего, не будет как со стороны большинства медсообщества, так и со стороны работодателей.
"Да, есть редкие случаи. Но это скорее исключение. Хотя психическое здоровье не менее, а как правило, и более значимо, чем физическое", - сказал Менделевич.
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