https://ria.ru/20210216/zdorove-1597709690.html

В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья

В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил разработать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" федеральную программу по... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:07

2021-02-16T16:07

2021-02-16T16:07

россия

борис менделевич

здоровье - общество

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил разработать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" федеральную программу по сохранению психического здоровья россиян.Он пояснил, что когда человек ломает руку и из-за этого не выходит на работу, то к этому в России относятся с пониманием, однако в случае, если сотрудник решит взять больничный в связи с переутомлением или профессиональным выгоранием, понимания, скорее всего, не будет как со стороны большинства медсообщества, так и со стороны работодателей."Да, есть редкие случаи. Но это скорее исключение. Хотя психическое здоровье не менее, а как правило, и более значимо, чем физическое", - сказал Менделевич.

https://ria.ru/20210213/psikhika-1597299329.html

россия

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россия, борис менделевич, здоровье - общество, госдума рф, общество