https://ria.ru/20210216/zarplata-1597733626.html

В Минобрнауки создали совет по вопросам зарплат научных сотрудников

В Минобрнауки создали совет по вопросам зарплат научных сотрудников

При Минобрнауки РФ создан совет директоров, который займется совершенствованием механизмов оплаты труда научных сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:01

2021-02-16T18:01

2021-02-16T18:01

россия

валерий фальков

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. При Минобрнауки РФ создан совет директоров, который займется совершенствованием механизмов оплаты труда научных сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в его состав вошли руководители научных организаций, подведомственных министерству, а возглавил работу совета глава Минобрнауки Валерий Фальков.По его словам, совет директоров призван обеспечить прозрачность коммуникации министерства с научным сообществом."Одна из первостепенных задач нового консультативного органа - выработка предложений по совершенствованию механизмов системы оплаты труда научных сотрудников. Убеждён, что, привлекая к этой работе руководителей научных организаций из разных регионов России, нам удастся учесть интересы всех представителей научного сообщества страны и выстроить продуктивный диалог между учёными и теми, кто обеспечивает организацию рабочей площадки на местах", — приводит пресс-служба слова Фалькова.Пресс-служба уточнила, что новый орган уже начал активную работу по подготовке предложений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы участия подведомственных организаций в госпрограммах, программах и проектах институтов развития, компаний с государственным участием. Члены Совета внесли первые предложения по совершенствованию системы трудовых отношений и по повышению квалификации кадров в подведомственных организациях на рассмотрение.Совет охватывает все субъекты РФ и состоит из четырех территориальных советов директоров подведомственных научных организаций - Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Центральный. При этом в составе Центрального территориального совета руководители НИИ будут разделены на пять секций в соответствии с федеральными округами: Поволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный. Таким образом, в подготовке предложений по совершенствованию работы с научным сообществом и системы оплаты труда будет учитываться мнение представителей всех научно-исследовательских институтов, являющихся подведомственными организациями Минобрнауки России.

https://ria.ru/20200207/1564375901.html

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россия, валерий фальков, общество